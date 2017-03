Les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit retrouvent Cynthia Perpall à titre d’apprentie entraîneuse

Crédit photo : Cégep Édouard-Montpetit

(Communiqué du collège Édouard-Montpetit)

L’équipe féminine de volleyball (division 1) du Cégep Édouard-Montpetit est fière de pouvoir compter, cette année, sur la présence de l’apprentie entraîneuse Cynthia Perpall, ancienne Lynx.

Grâce au Programme des apprenties entraîneuses 2016-2017 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), Cynthia Perpall, qui a joué pendant trois saisons avec les Lynx alors qu’elle était étudiante au Cégep en Sciences de la nature, profil Sciences de la santé, effectue un véritable retour aux sources. « J’ai toujours eu les Lynx tatoués sur le cœur. J’ai vécu ma première grande aventure en tant qu’athlète et j’ai appris énormément de choses qui m’ont permis de me dépasser et d’évoluer. »

Une période d’ajustement

Revenir parmi l’équipe à titre d’apprentie entraîneuse lui a demandé un certain temps d’adaptation. En effet, Cynthia a réalisé qu’il y a une grande différence entre le fait d’être derrière le banc et celui d’être sur le terrain. « J’ai dû apprendre à jouer un nouveau rôle auprès de l’équipe lors des matchs, car je ne peux pas aller sur le terrain pour l’aider lorsque cela ne fonctionne pas, explique-t-elle. J’ai appris à décortiquer les vidéos pour mieux comprendre et aider l’équipe. Être l’entraîneur, c’est découvrir l’autre univers du milieu sportif et j’aime bien ça. »

Présente pour les joueuses

Avec son mentor Louis-Michel Bergeron, entraîneur-chef de l’équipe de volleyball, une belle chimie a été développée. « J’ai su faire ma place et définir mon rôle auprès des joueuses, soit celui de la « maman » de l’équipe. Si l’une d’entre elles ne va pas bien, sur le plan sportif ou personnel, elle sait qu’elle peut venir me voir. Je mise beaucoup sur l’aspect relationnel », souligne Cynthia. Ses expériences de joueuse au collégial ainsi qu’à l’université lui ont d’ailleurs beaucoup servi dans son approche avec l’équipe. « C’est important que l’atmosphère soit agréable et détendue. Le lien de confiance doit être aussi solide entre les joueuses qu’avec les entraîneurs. C’est, d’ailleurs, la clé du succès pour une équipe. »

Objectif : gagner le championnat canadien

Cynthia Perpall se réjouit des récentes performances de son équipe lors du championnat provincial, où elle a terminé en 1re position. Elle est convaincue que celle-ci sera prête pour le championnat canadien qui se déroulera à Victoria, en Colombie-Britannique, du 8 au 11 mars prochain. « L’équipe a travaillé fort pour gagner la première place au provincial. Nous avons connu un bon début de saison et nous avons remporté tous nos matchs en 2017. Nous sommes présentement 3e au classement national et nous avons bien l’intention de gagner la première place encore une fois. »