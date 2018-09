Les journées de la culture à Contrecœur

Crédit photo : Courtoisie

Fidèle à son habitude, la ville de Contrecœur célèbrera en grand les journées de la culture. Cette année, 4 organismes proposent des activités diversifiées qui sauront assurément attirer la curiosité des visiteurs. Voici donc ce qui vous attend pour ce week-end riche en culture et en manifestations artistiques.

Samedi 29 septembre

Autour d’un pain

Parc du Moulin Chaput (6070 route Marie-Victorin)

10 h à 15 h

L’organisme Culture C a procédé cette année à l’aménagement d’un four à pain sur le site du moulin Chaput. À l’occasion de cette journée champêtre, venez découvrir et expérimenter la cuisson au four à pain en compagnie de l’artisan-boulanger Frédéric Meyer, gagnant de deux prix au concours du meilleur artisan-boulanger en 2017. Vous pourrez aussi préparer votre propre pizza et échanger sur le pain avec le chef et chroniqueur Philippe Mollé.

De plus, vous pourrez découvrir l’histoire du moulin Chaput, érigé en 1742, en profitant d’une visite guidée. Finalement, le tout sera agrémenté de la musique de Michel Bordeleau à la vielle à roue.

Dimanche 30 septembre

Virée culturelle à la Colonie des Grèves

10350 route Marie-Victorin

10 h à 15 h

Pour une première fois dans la longue histoire du centre de plein air, la population est invitée à venir profiter du site en plus de découvrir les œuvres de l’artiste peintre montérégien, Normand Morel. Les visiteurs pourront rencontrer le peintre, discuter avec lui de son œuvre et se procurer des œuvres et des produits dérivés. La même journée, vous pourrez parcourir les stations du circuit patrimonial qui sillonnent le site.

Normand Morel un artiste peintre

L’artiste peintre Normand Morel vous accueillera avec grand plaisir à son exposition « Coup de cœur » préparée sur mesure pour l’occasion, dans le pavillon Desrosiers. Établi en Montérégie, il présente une variété de tableaux de type varié, tous colorés et riches comme la nature ambiante.

Concert d’orgue avec François Zeitouni

Église Sainte-Trinité (4949, route Marie-Victorin)

15 h

L’orgue est un impressionnant instrument. Voici une rare occasion d’entendre l’orgue de notre église atteindre son plein potentiel. Pour rendre l’expérience encore plus captivante, des caméras nous permettront de suivre sur écran géant tous les gestes de l’organiste.

Natif de Montréal, François Zeitouni a occupé la fonction d’organiste suppléant à l’Oratoire Saint-Joseph et est aujourd’hui organiste à l’église du Gesù, où il a le privilège de toucher un des plus beaux orgues du Québec.

Activité organisée par la corporation des Fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur.

Journée chantante avec l’ensemble Expressio

Centre multifonctionnel (475, rue Chabot)

13 h à 15 h

L’Ensemble vocal Expressio vous invite à découvrir à quoi peut bien ressembler une répétition. Venez les voir, les écouter et peut-être même chanter avec eux !