Les élus de Varennes soulignent en vidéo la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination et du racisme

Crédit photo : iStock

Le conseil municipal de Varennes prend une initiative originale pour souligner, en ce 21 mars, la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination et du racisme.

Dans le cadre d’une campagne sur les médias sociaux et pour accroître la sensibilisation du public, une vidéo a ainsi été créée pour promouvoir l’égalité et le respect entre tous les citoyens. Axée sur les mots-clics #ÇaCommenceParMoi et en portant du rouge contre la discrimination, cette campagne démontre que Varennes est une ville accueillante et inclusive.

« Nous sommes pleinement engagés dans l’élimination de toute forme de discrimination et nous invitons la population à faire de même en disant non au racisme, à la xénophobie et à l’intolérance », affirme le maire Martin Damphousse, en ajoutant que plus de quarante nationalités différentes vivent sur le territoire de Varennes.

La vidéo montre chacun des élus tenant une affiche arborant le mot-clic #ÇaCommenceParMoi associé aux affirmations suivantes : l’élimination des préjugés, une communauté inclusive, l’acceptation des différences identitaires, la liberté des opinions, le respect des ainés, l’assistance aux personnes en situation précaire, l’égalité des sexes ainsi que la sensibilité à la situation des personnes handicapées.

« Par leur proximité avec les citoyens, les municipalités et villes doivent agir au premier plan pour éliminer la discrimination et le racisme. Comme élus, nous devons faire notre part pour sensibiliser la communauté à l’égard de toutes les différences », déclare la conseillère municipale Brigitte Collin, initiatrice du projet au conseil municipal.

La Ville de Varennes est signataire de la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination, un programme de la Commission canadienne pour l’UNESCO.

Voici le lien pour visionner la vidéo : https://youtu.be/CYvAzZZRxsI