L’école L’Arpège finaliste au Prix d’excellence de l’Administration publique 2017

Crédit photo : CSP

L’Institut d’administration publique de Québec (IAPQ) a dévoilé hier les noms des équipes finalistes des Prix d’excellence de l’administration publique du Québec, lors d’une activité qui s’est déroulée au Musée national des beaux-arts du Québec. L’équipe de l’école primaire L’Arpège à Sainte-Julie a été nommée parmi les trois finalistes dans la catégorie Éducation, grâce à son projet de stratégie numérique proactive qui a révolutionné les façons d’apprendre à l’école.

La stratégie numérique de l’école L’Arpège est venue offrir des avenues insoupçonnées et a ouvert de nouveaux horizons pour tous les élèves. En misant sur l’accessibilité à des outils tels que la tablette électronique, en classe comme au service de garde, l’équipe de l’école s’est mobilisée pour faire profiter les élèves du préscolaire à la 6e année de nouvelles possibilités d’apprentissage du numérique. Les résultats sont percutants : les taux de réussite sont en hausse de 10 à 20 % alors que l’absentéisme et les avis disciplinaires sont en baisse importante.

Les Prix d’excellence permettent de découvrir des projets novateurs dans des domaines très différents, en plus de mettre en lumière les bons coups des administrations publiques au Québec et de les faire rayonner. L’impact du projet sur la clientèle, son caractère novateur et son potentiel d’application dans d’autres organisations comptent parmi les critères de sélection.

Le dévoilement des gagnants aura lieu lors de la cérémonie de remise des Prix d’excellence le 2 novembre prochain au Centre des congrès de Québec. Pour en savoir davantage sur les Prix d’excellence et sur l’IAPQ : www.iapq.qc.ca.