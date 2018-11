Le Varennois Yohan Lainesse se battra au Centre Bell

TKO MMA présente TKO 45

Quelques mois après avoir été recruté par TKO MMA, le Varennois Yohan Lainesse livrera un combat au Centre Bell, le 7 décembre prochain, au programme de la carte principale, dans la cadre de l’événement TKO 45. Il affrontera l’Ontarien Sean Meade.

Yohan livrera son deuxième combat au sein de cette organisation, la plus grande au Canada. Lors du premier, à la Tohu, à Montréal, en août dernier, l’athlète avait remporté par K.O. technique après la première ronde. Son nouvel adversaire a plusieurs années d’expérience. « C’est un très bon combattant qui a beaucoup plus d’expérience que moi, mais je suis confiant », confie Yohan.

Le Varennois met les bouchées doubles pour gagner ce combat et aussi pour être d’ici quelques années, champion du monde. Il s’entraine de quatre à cinq heures par jour. « Je veux pouvoir dire un jour dans ma vie que j’ai été le meilleur au monde dans ma catégorie, soit 170 livres. Je me donne deux ans pour être champion TKO, et trois ans pour faire le saut dans l’Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus grosse organisation mondiale. Mon objectif est d’être champion du monde avant l’âge de 35 ans », mentionne Yohan âgé de 26 ans.

Il s’entraine à Saint-Mathieu-de-Beloeil et à Châteauguay et travaille toujours au Centre de conditionnement physique Athéna, de Varennes.