Le transport lourd détourné dès le 16 juillet à Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal est heureux d’annoncer que la montée de la Baronnie accueillera les camions lourds dès le 16 juillet prochain à Varennes. Les camions circuleront dorénavant à l’extérieur du centre-ville et de la zone urbaine.

« Voilà une excellente nouvelle! Après plus de vingt-cinq ans d’attente, les citoyens bénéficieront d’une plus grande quiétude et d’une meilleure sécurité », déclare le maire Martin Damphousse.

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec a décrété que la circulation des camions sera interdite sur la Montée de Picardie ainsi que sur la route 132, entre le boulevard Lionel-Boulet (route 229) et la montée de Picardie. À l’exception des livraisons locales, les camions devront emprunter la montée de la Baronnie qui relie l’autoroute 30 et la route 132.

communication@ville.varennes.qc.ca