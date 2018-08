Le programme Alus Montérégie: toujours en croissance!

Crédit photo : UPA Montérégie

Pour sa 3e année d’existence, le programme ALUS Montérégie, chapeauté par la Fédération de l’UPA de la Montérégie et ALUS Canada, une initiative de la famille Weston, permettra d’aménager en 2018 plus de 15 hectares afin de produire des biens et services environnementaux qui profiteront à l’ensemble de la collectivité. La volonté de producteurs agricoles engagés et la nature des travaux réalisés permettront d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol.

« ALUS Montérégie, le premier programme ALUS Canada offert au Québec, suscite un réel engouement auprès des agriculteurs. Nous avons déjà de très bons partenaires financiers, mais nous sommes toujours à la recherche de nouveaux partenariats publics et privés afin de répondre à la demande. Effectivement, le programme démontre un grand potentiel de croissance, comme le témoigne la douzaine de projets en attente cette année », a mentionné Christian St-Jacques, président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie.

Les projets 2018 sont situés sur des fermes dans les MRC des Maskoutains, de Rouville, du Haut-Richelieu, de Brome-Missisquoi, de La Vallée-du-Richelieu, de La Haute-Yamaska, du Haut-Saint-Laurent et de Pierre-De Saurel. Les aménagements sont réalisés de juin à novembre et incluent la revégétalisation de bandes riveraines pour les pollinisateurs, la plantation de haies brise-vent et des haies arbustives, de même que le reboisement d’une zone en friche, la création d’un pré fleuri et l’aménagement d’un milieu humide avec des arbres et arbustes. Les rétributions financières offertes aux agriculteurs totalisent plus de 56 000 $ sur 5 ans.

Nouvelle capsule vidéo

La Fédération a également réalisé une courte capsule vidéo qui présente ce qu’est le programme ALUS Montérégie : https://youtu.be/R1fwcMh1Qho. Le président de la Fédération, Christian St-Jacques, y explique plus en profondeur les objectifs du programme. La reconnaissance de l’engagement volontaire des entreprises agricoles, en versant une compensation financière symbolique, est au cœur de ce programme novateur.

Un programme soutenu par la communauté

Rappelons que le programme ALUS Montérégie est une initiative créée en 2016 par la Fédération de l’UPA de la Montérégie et ALUS Canada, une organisation de bienfaisance qui a déjà investi près de 6,5M$ pour établir près de 7 500 hectares et 21 programmes ALUS à travers le pays. « Nous sommes très fiers du succès que connaît le programme ALUS Montérégie et de l’excellent travail de notre partenaire, la Fédération de l’UPA de la Montérégie. Nous sommes ravis de soutenir cette collectivité ALUS au niveau national et d’investir plus de 86 000 $ cette année dans le cadre de notre engagement d’accroître le programme ALUS au Québec. En tant qu’organisme de bienfaisance national, ALUS Canada travaille fort à travers le Canada pour recueillir des fonds pour toutes les communautés ALUS », a mentionné Bryan Gilvesy, directeur administratif d’ALUS Canada.

La Fédération remercie l’entreprise SOLENO, partenaire majeur Or, qui s’est engagée à octroyer un financement de 30 000 $ par année, jusqu’en 2022. « Nous sommes fiers d’aider les agriculteurs de la Montérégie en investissant dans ce programme visionnaire. Notre implication sociale et environnementale passe par des gestes concrets, comme notre participation dans le programme ALUS, afin d’appuyer un avenir vert pour l’agriculture québécoise, » a déclaré Alain Poirier, président de Soleno.

La Fédération remercie également ses partenaires locaux : MRC du Haut-Richelieu, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, municipalité de Saint-Alexandre.

Projets recherchés pour 2019

Les agriculteurs qui désirent poser leur candidature pour 2019 peuvent le faire dès maintenant en utilisant le formulaire à www.upamonteregie.ca/ALUS.