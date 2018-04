Le Festival des courts métrages attire plus de cinéphiles

Les gens qui aiment le cinéma ont été choyés alors que la 8e édition du Festival des courts métrages indépendants de Boucherville était à l’affiche les 14 et 15 avril derniers.

Le festival qui a pour objectif de faire rayonner les réalisateurs d’ici, ceux de la région et de toute la Francophonie a attiré 300 spectateurs au cours des deux journées d’activités tenues au Café centre d’art, le samedi, et au centre multifonctionnel Francine-Gadbois, le dimanche.

Le fondateur de l’événement, Roger Renaud, était emballé de la réponse des réalisateurs. « J’ai trouvé le festival extraordinaire. Les volets international et régional ont pris de l’ampleur. Nous avons reçu plusieurs films, et tous de qualité.»

Treize courts métrages de cinéastes locaux ont été diffusés le dimanche, ainsi que 20 autres répartis dans les catégories régionale et internationale. La veille, trois lauréats des éditions précédentes, soit Vincent Bonin-Arena, Hugo Belhassen et Tiphaine DeReyer, ainsi que la réalisatrice Suzanne Guy, ont également présenté des films et discuté avec les participants.

La codirectrice du Festival, Danièle Neveu, visiblement satisfaite, a elle aussi mentionné que le festival grossissait d’année en année. « De nouvelles activités ont été présentées le samedi, et la création du Prix du public a été saluée. C’est une belle reconnaissance pour les réalisateurs.»

Le festival est organisé par Création Ciné Vidéo de Boucherville (CCVB).

Les lauréats

Prix du public – Volet local

« Pas un superhéros? », de Denis Michaud

Prix du public – Catégorie régionale

« L’amour au temps des likes », de Hugo Belhassen

Prix du jury – Volet local

« La superficialité », de Chloé Sirois

Prix du jury – Catégorie régionale

« Légendaire », de Geneviève Bourassa

Prix du jury – Catégorie internationale

« The Job », de Sean Delecroix