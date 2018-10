Le festival d’automne de retour à Sainte-Julie pour une deuxième année

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie invite tous les citoyens à participer à la deuxième édition du festival d’automne qui se déroulera à la place publique, à l’intersection de la rue Principale et du boulevard Saint-Joseph, le 27 octobre prochain de 10 h à 16 h. En cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain.

De nombreuses activités gratuites pour les visiteurs de tout âge sont au programme, le tout au son de musique traditionnelle : animation ambulante, fermette, démonstration de métiers traditionnels, décoration de citrouilles, stations de jeux animés, parcours de motricité pour les 0-5 ans, funambulisme sur une sangle souple (slackline), tyrolienne pour les tout-petits et maquillage à l’aérographe. Les parents pourront aussi apprendre des techniques simples pour maquiller les enfants le soir de l’Halloween. Des commerçants locaux et régionaux seront aussi sur place et vendront leurs produits et de la nourriture; seuls les paiements en argent seront acceptés dans ces kiosques.

Afin d’aménager la place publique pour la tenue de l’événement et remettre les lieux dans leur état, le boulevard Saint-Joseph (entre les rues Saint-Louis et Principale) et la rue Principale (entre la montée Sainte-Julie et la rue Saint-Joseph) seront fermés à la circulation à compter de 6 h et jusqu’à 21 h le jour de l’activité. Les commerces situés dans le périmètre du festival seront accessibles en tout temps.