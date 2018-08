Le député Xavier Barsalou-Duval invite la population au vernissage de l’artiste-peintre Ariane Bilodeau

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec un immense plaisir que Monsieur Barsalou-Duval convie toute la population de la circonscription au vernissage de l’artiste-peintre Ariane Bilodeau, qui se tiendra le jeudi 30 août prochain, à 18 h 30, au bureau de circonscription, 1625, boulevard Lionel-Boulet, bureau 202, Varennes.

L’exposition Évolution fait montre de 27 œuvres originales présentant des portraits d’animaux et des compositions géométriques abstraites. Le papier recyclé, marouflé sur toile ou sur bois est le médium de prédilection de madame Bilodeau, et il lui sert de fond et même de sujet pour ses œuvres. L’artiste de Boucherville exposera ses tableaux jusqu’au 1er novembre 2018.

« J’anticipe cet événement avec beaucoup d’excitation et je suis ravie que nos députés donnent une vitrine aux artistes de chez nous. Les artistes de la région forment une grande communauté bien soudée, qui grandit et qui évolue ensemble et nous sommes reconnaissants du soutien de nos élus, » a déclaré Ariane Bilodeau.

« Évolution nous fait voyager dans l’univers d’Ariane Bilodeau, où chaque toile a son histoire et prend un sens édifiant. C’est un vrai plaisir de contempler les œuvres de cette jeune femme, et je suis fier de contribuer à les faire connaître au public. J’espère que l’exposition attirera un grand nombre de visiteurs, car elle mérite d’être vue par toutes les citoyennes et tous les citoyens de la circonscription, » s’est exprimé le député Xavier Barsalou-Duval.

Dans un souci d’encourager les arts dans la région, le député reçoit dans ses bureaux, quatre artistes par année. Ceux-ci organisent un vernissage pour lancer une exposition de leurs œuvres pendant trois mois. La prochaine exposition débutera en novembre 2018. Les artistes qui seraient intéressés à cette activité sont invités à contacter Carole Audet, au bureau de circonscription, au numéro 450 652-4222 ou à l’adresse xavier.barsalou-duval.c1@parl.gc.ca