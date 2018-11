Le député Michel Picard veut connaître les préoccupations et les besoins de la population

Crédit photo : COurtoisie

Les élections provinciales sont maintenant derrière nous, mais on constate que les élections fédérales, bien que dans un an seulement, sont déjà officieusement déclenchées alors que les différents partis politiques se préparent en vue du scrutin de novembre 2019.

Pour sa part, le député de Montarville, Michel Picard, invite les gens de son comté à trois assemblées publiques afin de les entendre et de mieux connaître leurs préoccupations ainsi que leurs besoins. « Le but de mon travail est de faire rayonner les citoyens de notre circonscription et de mettre en lumière les beaux accomplissements et les projets mis de l’avant chez nous. Mon travail consiste également à être le lien entre les Montarvillois et le gouvernement canadien », explique-t-il.

« Ce mois-ci, trois assemblées publiques auront lieu dans notre circonscription afin d’entendre les commentaires portant sur les défis qui nous incombent tous. Les prochaines élections fédérales auront lieu en novembre 2019 et votre gouvernement libéral souhaite que les citoyens canadiens choisissent les priorités de notre prochaine campagne électorale et de notre prochain mandat », précise Michel Picard.

La première aura lieu le lundi 12 novembre prochain à Sainte-Julie, au Pavillon Thérèse-Savard-Côté (477, avenue Jules-Choquet, salle 210), de 19 à 21 h. Le lendemain, soit le mardi 13 novembre, ce sera au tour de Saint-Basile-le-Grand alors qu’une rencontre est prévue au Centre civique Bernard-Gagnon (6, rue Bella-Vista), de 19 h à 21 h. Et finalement, une assemblée publique se tiendra le mercredi 14 novembre à la vieille gare de Saint-Bruno-de-Montarville (1781, rue Benoit), également de 19 h à 21 h.

En terminant, le député se réjouit de la récente visite de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, au bureau chef du Groupe Novatech à Sainte-Julie, un fabricant de portes d’entrée, de fenêtres de porte, de portes patio, de moustiquaires rétractables et de verres scellés sur mesure qui est lauréat des sociétés les mieux gérées au Canada en 2017 et aussi en 2018.