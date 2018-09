Le Défi SOS Santé: elles « redonnent au suivant » en courant de Montréal à Québec!

Crédit photo : Courtoisie

L’animatrice Chantal Lacroix est une femme inspirante qui a souvent su aider les autres à se relever ou simplement à retrouver le sourire après un coup dur. Un de ses projets est le Défi SOS Santé qui a pour objectif de remettre cette année plus de 80 000 $ à la Fondation des étoiles qui appuie la recherche sur les maladies infantiles. Des femmes de la région se sont laissées convaincre et elles espèrent, elles aussi, inspirer à leur tour des gens qui relèveront ce défi pour une bonne cause.

Les 22 et 23 septembre prochains, huit femmes de la Rive-Sud prendront part à ce grand événement où elles seront appelées à courir en équipe la distance de Montréal à Québec, soit 250 kilomètres, afin de trouver le chemin de la santé et d’appuyer la Fondation des étoiles.

Julie Lamoureux, de Sainte-Julie, est la capitaine de l’équipe Run For Life, dont fait partie Nancy Caron, de Saint-Amable, Marie-Josée Caron, de Contrecoeur, les deux Julie Bouchard, une de Saint-Hubert et l’autre de Saint-Basile-le-Grand, Caroline Fortin, de Chambly, Hélène Morazain, de Saint-Jean-sur-Richelieu, et Vicky Rioux, de Longueuil.

« C’est un défi que l’on relève pour soi, mais aussi pour la Fondation des étoiles qui appuie la recherche sur les maladies infantiles, explique Nancy Caron à propos de cette grande aventure. On veut se dépasser et aussi redonner aux enfants malades. Nous sommes toutes mères de famille et nous avons la chance d’avoir des enfants en santé alors on veut d’une certaine façon redonner au suivant. »

Une année de préparation

« Ça représente une année de préparation et d’entraînement cette course de 250 kilomètres. Il faut de la motivation pour mener à bien un tel défi. Quand on a mal à certains endroits lorsqu’on s’entraîne, on se dit que le lendemain, ça ne fera plus mal, mais les enfants malades, eux, leur douleur ne s’en va pas le lendemain, alors ça nous aide à ne pas lâcher! »

« C’est un bon défi que nous nous sommes lancé parce qu’on était, je dirais, des coureuses ” princesses “, c’est-à-dire qu’avant, on ne courait que quand il faisait beau, mais là, on s’entraîne par toutes les conditions, même l’hiver, moi qui suis pourtant frileuse! », de rire Nancy Caron.

« Notre objectif au départ était d’amasser 19 000 $ et nous l’avons dépassé! On est très fières! » Elle explique que plusieurs commanditaires les ont grandement aidées, dont principalement le cabinet de comptables agréés Blain, Joyal et Charbonneau, où travaillent la majorité des coureuses. Parmi les autres principaux commanditaires, on retrouve Martin Lamoureux, franchisé Snap-On, Bernard & Brassard avocats d’affaires, Les Grues N’Rik et Multi-Pression L.C.

Les participantes courront le premier ainsi que le dernier kilomètre toutes ensemble, puis, entre les deux, elles feront six relais de cinq kilomètres, ce qui veut dire qu’elles parcourront chacune 32 kilomètres entre Montréal et Québec. « Moi j’avais dit à mon conjoint qu’aux alentours de 40 ans, je voulais faire quelque chose pour une cause qui m’interpelle. Quand j’ai vu le Défi SOS Santé et que Chantal Lacroix en était l’ambassadrice, je me suis dit que je ne pouvais pas demander mieux! », de mentionner Nancy Caron qui relèvera finalement son défi à l’âge de 45 ans.

Il est à noter en terminant qu’il est toujours possible de faire des dons à la Fondation des étoiles jusqu’au dimanche 23 septembre. Les dons se font par internet à l’adresse https://p2p.fondationdesetoiles.ca/Pages/Teams/Team.aspx?team=184

La Fondation des étoiles : grands projets de recherche

La Fondation des étoiles est présente à chaque étape de la vie de l’enfant et de l’adolescent pour s’assurer qu’ils bénéficient des dernières avancées de la recherche sur les maladies infantiles. Elle cherche à intervenir au sein de grands axes d’excellence de la santé pédiatrique ainsi que dans les domaines scientifiques pertinents, là où les besoins se font le plus sentir.

En 2017, la Fondation des étoiles a octroyé 200 000 $ pour un nouveau projet sur le cancer du cerveau. Cette étude conçue par les Drs Jabado (Hôpital de Montréal pour enfants) et Sébastien Perreault (CHU Sainte-Justine) sera ouverte à tous les enfants du Québec et du Canada. Elle répond à un besoin pressant et s’appuie sur des résultats préliminaires très prometteurs. La Dre Nada Jabado travaille actuellement avec l’une des meilleures équipes de scientifiques au Canada, étudiant les cellules souches qui entraînent la croissance des tumeurs.

Dans l’année financière 2017-2018, les quatre grands Centres de recherche pédiatrique du Québec recevront de la Fondation des étoiles un appui financier important de 1,2 million de dollars. Il permettra aux médecins et aux chercheurs émérites de s’investir concrètement sur des thèmes spécifiques, soit : la santé périnatale, les maladies rares, l’inflammation / les infections, le neurodéveloppement, la santé mentale et le cancer du cerveau.