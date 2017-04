Le boisé de Boucherville devient le boisé Pierre-Dansereau

Plus grand milieu naturel sur le territoire de la municipalité avec une superficie de 163 hectares, le boisé de Boucherville se nomme désormais le boisé Pierre-Dansereau, en mémoire de l’éminent expert en enseignement de l’écologie et des sciences de l’environnement. Situé du côté est de la rue de Montbrun, cet immense lot couvre une partie des terres situées entre le chemin de Touraine et le chemin d’Anjou. Ce refuge naturel remarquable pour sa biodiversité est un milieu de vie où cohabitent plusieurs espèces au statut de protection particulier.

La Ville de Boucherville a choisi d’annoncer le changement d’appellation de ce site lors du Jour de la Terre, le 22 avril dernier. En plus de certains membres du conseil municipal, quelques proches de M. Dansereau et des représentants d’organismes environnementaux se sont rassemblés afin de souligner cette décision.

«Pour M. Dansereau, la nature et l’humain cohabitent. Cette vision rayonne maintenant à travers le monde. À son tour, la Ville de Boucherville souhaite mettre de l’avant cette philosophie en rendant éventuellement accessible ce milieu naturel exceptionnel à la population», a expliqué la conseillère municipale Anne Barabé, responsable des dossiers de l’environnement à la municipalité. Celle-ci a indiqué que la Ville a entamé une démarche auprès du gouvernement afin de faire reconnaître ce site comme réserve naturelle.

Le boisé Pierre-Dansereau est l’une des dernières grandes étendues boisées sur la Rive-Sud de Montréal. Il comporte des sites de reproduction, d’abris et d’alimentation à des espèces telles l’hirondelle rustique, la grive des bois,le goglu des prés, le troglodyte à bec court et le pioui de l’Est.