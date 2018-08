Le 11 août à Contrecœur: grande finale cycliste Challenge SS Lacasse et Mémorial Evelyne-Cardin

Crédit photo : Courtoisie

Le Club cycliste Dynamiks invite la population le 11 août à voir en action les cyclistes du critérium de la Grande Finale du Challenge SS Lacasse 2018 ainsi qu’à participer au Mémorial Evelyne-Cardin afin d’amasser des fonds à la Fondation Québécoise du Cancer. L’objectif est d’ailleurs d’amasser 3500$.

Info-course critérium finale Challenge SS Lacasse 2018

Cette course de vélo de haut niveau est sanctionnée par la Fédération québécoise des sports cyclistes. Au terme de 7 épreuves depuis le 21 avril, les cyclistes ayant obtenu le plus de points remporteront le trophée de la grande finale. Départ et arrivée au Centre multifonctionnel de Contrecœur. Le parcours est d’une distance 1,05 km/tour formé du quadrilatère des rues Legendre, Lajeunesse, Hurteau et Charron.

Mémorial Evelyne-Cardin – deux courses ouvertes à tous!

Sur l’heure du midi se tiendront le Mémorial Evelyne-Cardin, une course à pied et une course de vélo ouvertes à tous. Cette portion de la journée sous la présidence d’honneur de M. André Gosselin, conseiller municipal du district no. 5, est dédiée à une athlète qui a évolué dans le Club cycliste Dynamiks de Contrecœur et qui s’est mérité de grands honneurs dans les sports cyclistes au Québec et au Canada. Evelyne Cardin est décédée prématurément en 2014, à l’âge de 38 ans, à la suite d’un cancer. Les participants à ces courses auront récolté des fonds pour remettre à la Fondation québécoise du cancer en son honneur. Pour s’inscrire, c’est par ici :

https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/campagne/gdamafacon/defi/Challenge/view/6f5e947c-c34e-459c-83cd-a7dfb749cff7

Il y aura des aires de stationnement au Centre Multifonctionnel, angle rue Saint-André et rue l’Heureux ainsi que sur les rues intérieures du parcours soit la rue Saint-André, Chabot et Perreault. Venant de la rue Saint-Antoine, il faudra absolument tourner à gauche et entrer par la rue Sainte-Thérèse et prendre la rue Saint-André à droite. Vous pourrez continuer jusqu’au Centre Multifonctionnel pour stationner. Des bénévoles vous indiqueront la marche à suivre.