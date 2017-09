Laurie Jussaume, de Contrecoeur, participe aux Championnats du monde de cyclisme sur route, en Belgique

La jeune cycliste de Contrecoeur, Laurie Jussaume, participe actuellement aux championnats du monde de cyclisme sur route 2017 qui ont lieu à Bergen, en Norvège, jusqu’au 24 septembre prochain.

Laurie Jussaume a entre autres participé hier à la course du contre-la-montre individuelle femme junior. Elle a terminé au 19e rang sur un peloton de 47 coureurs. Elle a tout de même réussi à maintenir une vitesse moyenne de près de 38 kilomètres heures, ce qui est très bon compte-tenu du parcours qui est très technique.

Vendredi prochain, le 22 septembre, Laurie participera à la compétition la plus importante des championnats, soit la course sur route junior femme, une épreuve de 76 kilomètres.