Lalou Michaud sélectionnée pour les Jeux du Québec

Lalou Michaud est la seule joueuse de soccer de Sainte-Julie à avoir été sélectionnée dans l’équipe féminine de soccer de la Rive-Sud pour prendre part à la 53e Finale des Jeux du Québec qui se tiendra du 27 juillet au 4 août prochains à Thetford Mines.

L’athlète âgée de 13 ans a appris qu’elle avait été recrutée le 3 juillet dernier par l’Association de soccer de la Rive-Sud. « J’étais vraiment contente, car cela fait trois années que je suis dans le processus de sélection.»

Lalou a commencé à jouer au soccer au niveau récréatif à Sainte-Julie alors qu’elle était âgée de six ans. Elle a ensuite évolué au niveau compétitif durant trois ans avec les Rafales de Sainte-Julie. Elle était dirigée par l’entraineur Patrick Thériault.

Depuis septembre dernier, elle joue avec Les Étoiles de Brossard au niveau AA avec l’entraineur Luis Corrales.

« Pour moi, participer aux Jeux du Québec est avant tout une belle expérience à vivre. C’est comme des jeux olympiques, car l’événement regroupe seize sports. C’est certain que nos entraineurs veulent que l’on remporte une médaille, alors nous allons tout donner. Personnellement, j’aimerais vraiment revenir à la maison avec une médaille d’or, mais je suis avant tout vraiment fière d’y participer.»

Lalou aime ce sport d’équipe et la compétition. « Dès que j’ai commencé à jouer, j’étais passionnée. »