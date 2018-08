La Montérégie offre une étonnante diversité touristique pour de belles escapades

Crédit photo : Tourisme Montérégie

Vous cherchez encore où aller pour vos vacances qui approchent à très grands pas ou vous les avez pris et vous avez le « blues » de vos vacances? La Montérégie est toute indiquée dans ce cas puisqu’elle est la région des petites escapades estivales agréables et à proximité!

Il faut savoir que la Montérégie est la troisième région la plus visitée par les Québécois avec près de 10 millions de visites par année. Celle-ci offre une étonnante diversité touristique : elle est riche en histoire et abrite sur ses versants plusieurs vergers, vignobles et producteurs locaux qui invitent à de savoureuses découvertes. Et ce, sans compter que le plein air et la détente y sont également au rendez-vous.

La région montérégienne surprend ses visiteurs avec plus de 100 produits touristiques dont une trentaine d’incontournables que l’on peut découvrir sur le site monescapade.ca. Il met en lumière les coups de cœur de la Montérégie en plus de présenter la description des activités, événements, attraits incontournables, forfaits d’hébergement, suggestions gourmandes et parcours ainsi que carte détaillée.

Ce coin de terroir offre des dizaines d’options d’escapades qui permettront de vivre des expériences inoubliables. Il est à noter que la carte touristique régionale de la Montérégie, distribuée à 300 000 exemplaires, est aussi disponible à la Maison du tourisme de la Montérégie au Quartier DIX30, dans le réseau de bureaux d’information touristique du Québec, dans les postes frontaliers et chez les nombreuses entreprises touristiques et commerces partout en province.

10 escapades proposées

Le site propose notamment 10 escapades pour découvrir et adopter la Montérégie, dont l’escapade gourmande où l’on vous invite à parcourir la Route des cidres, la Route des vins ou encore le Circuit du Paysan, pour y découvrir des artisans passionnés et des produits d’exception.

Il y a aussi l’escapade à vélo puisque la Montérégie compte sur son territoire un réseau cyclable de 1 000 km presque entièrement asphalté incluant 600 km de pistes cyclables. On découvre le long des parcours une foule d’attraits touristiques, des haltes nature et agrotouristiques.

Bien sûr, on retrouve également les escapades culturelles qui sont des occasions de visiter quatre des lieux historiques nationaux du Canada et ses canaux historiques ainsi que les nombreux sites amérindiens à travers le territoire. On propose de plus l’escapade de divertissement avec, notamment, le Quartier DIX30, où vous pourrez même goûter à l’ambiance du sud chez Oasis Surf.

La Montérégie, c’est aussi l’endroit pour faire une escapade en nature. Avec son réseau de sentiers et ses cinq lacs, le parc national du Mont-Saint-Bruno est un lieu fort réputé pour la randonnée pédestre. Les amateurs de canot-kayak seront quant à eux comblés par le parc national des Îles-de-Boucherville.

La Route du Richelieu est un trajet de 265 km qui emprunte les deux rives de la rivière Richelieu, de Lacolle jusqu’à l’embouchure du fleuve Saint-Laurent à Sorel-Tracy. Tout au long du parcours, vous serez invités à découvrir les faits saillants de l’histoire du Québec à travers les paysages champêtres, riverains ou urbains.

Il y a également l’escapade des arts de la scène puisque la Montérégie se démarque par son nombre impressionnant de salles de spectacles et de théâtres, ainsi que par la diversité des artistes et artisans. On suggère aussi l’escapade nautique puisque la région regroupe plusieurs marinas offrant différents services répondant aux besoins des plaisanciers, dont celles de Contrecœur, Verchères et Varennes.

Bien sûr, la Montérégie, c’est aussi des événements d’envergure pour la famille, comme les Fêtes du 350e de la ville de Contrecoeur, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu avec sa féerie des envolées de près de 100 montgolfières aux nombreuses formes spéciales, ainsi que l’Expo de Saint-Hyacinthe avec plus de 2 000 animaux, manèges et activités pour les tout-petits, entre autres.

Et finalement, la région se prête bien aux escapades familiales alors qu’on vous invite à découvrir l’atmosphère magique des 103 îles de Sorel-Tracy dans une expérience immersive unique à Statera Expérience, une nouveauté en 2018, ou une visite à l’Électrium de Sainte-Julie ou à la Centrale hydroélectrique de Beauharnois, l’une des plus grandes au monde.

Bref, ce ne sont pas les suggestions qui manquent, mais plutôt le temps pour les faire!