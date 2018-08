La galerie du Café centre d’art présente l’exposition Où vont les mots? de l’artiste Claire Lemay

(Communiqué de presse) La galerie du Café centre d’art invite la population à l’exposition Où vont les mots? de l’artiste Claire Lemay qui sera présentée

du 14 septembre au 4 novembre.

L’exposition Où vont les mots?

Au cours des années, le travail de création de l’artiste Claire Lemay lui a permis d’explorer l’estampe originale à travers plusieurs procédés. Le survol de ses œuvres, à la suite d’une rétrospective des vingt-cinq dernières années, lui a donné l’occasion de constater la répétition de motifs et de graphies qui y apparaissent en récurrence, et ce, depuis ses premiers bois gravés. Cette démarche l’a ainsi menée vers la présentation de son projet d’exposition intitulé Où vont les mots?

Après une incursion dans le monde virtuel de l’estampe, elle revient au toucher de la matière. La gravure sur aluminium libère une fantaisie par le morcellement du support

et de l’image imprimée. Les œuvres de cette exposition, formées d’éléments recyclés et d’un nouveau procédé d’impression, assurent la continuité de son métier tout en le transformant.

Où vont les mots? questionne le monde de l’écriture dans une variété de formes et de symboles. Les œuvres contiennent plusieurs éléments inspirés de motifs autochtones

et de ceux des bogolans africains découverts au cours de ses voyages. Elle y intègre également des idéogrammes tirés de la vie quotidienne comme des messages à décoder. Claire Lemay fait un rapprochement avec ces éléments du passé tout en questionnant l’état actuel de la communication écrite, et contextualise dans certains tableaux, des proverbes ou des mots pour en redécouvrir le sens et la beauté.

Dans une société qui n’en finit plus de converser avec les claviers, elle interroge l’avenir de la correspondance écrite en avançant cet énoncé : « Où vont les mots que je n’ai pas écrits? »

L’artiste

Bachelière en arts plastiques de l’Université du Québec à Montréal et en pédagogie

de l’Université Laval, Claire Lemay participe à plusieurs événements se dédiant à l’estampe, au pays et à l’étranger. En 1992, elle cofonde à Longueuil Zocalo, un atelier de gravure qui devient en 2003 un centre d’artistes autogéré. En 2002, elle remporte

le Prix d’excellence du Conseil québécois de l’estampe, l’année suivante le Prix

Loto-Québec lors de la 6e Biennale internationale d’estampe contemporaine de

Trois-Rivières. En 2009, la Ville de Longueuil lui remet le Prix Hommage à un bâtisseur de la culture. Elle est également récipiendaire d’une bourse en recherche et création

du Conseil des arts et des lettres du Québec en 2010 ainsi que d’une bourse de soutien

à la production de la SODEC en 2012. Ses œuvres figurent dans plusieurs collections publiques et privées.

Vernissage : 13 septembre, 17 h à 19 h, ouvert à tous

Horaire de la galerie située au 536, boul. Marie-Victorin

Lundi au vendredi : 9 h à 20 h

Samedi et dimanche : 10 h à 16 h

Fermé : jours fériés

Renseignements

Service des arts et de la culture

450 449-8300, poste 8135

culture-patrimoine@boucherville.ca

(Source : Ville de Boucherville)