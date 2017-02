La CSP réduit son empreinte environnementale et diminue ses émissions de CO2 de 2 455 tonnes annuellement

Crédit photo : CSP

D’importants travaux ayant pour but d’améliorer l’efficacité énergétique ont été entrepris par la Commission scolaire des Patriotes (CSP) l’été dernier dans 26 de ses bâtiments et ceux-ci se poursuivront au cours de la présente année. À terme, ces projets permettront de réduire sa facture d’énergie de 39 % et d’économiser un million de dollars chaque année. Du point de vue environnemental, les émissions annuelles de gaz à effet de serre (GES) chuteront de 2 455 tonnes de dioxyde de carbone (CO2), soit l’équivalent de 1 091 voitures retirées de la circulation.

Pour y arriver, la CSP a entrepris de moderniser certains équipements afin de réduire son empreinte environnementale, notamment par l’implantation de systèmes de géothermie; la récupération de la chaleur contenue dans l’air (aérothermie); la conversion aux diodes électroluminescentes (DEL) de l’éclairage intérieur et extérieur; l’optimisation des systèmes de ventilation et des réseaux de chauffage; la récupération de la chaleur interne pour le chauffage; l’installation et la modernisation de systèmes de contrôles centralisés; la réduction de la consommation d’eau potable; l’achat de chaudières efficaces; la modernisation des réseaux de climatisation.

Les modifications effectuées dans les écoles touchent principalement les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation, mais le plus gros projet entrepris consiste en l’installation d’un système de géothermie à l’école secondaire Polybel à Beloeil afin de profiter de la chaleur gratuite contenue dans le sol. Au cours de l’automne dernier, les ouvriers ont procédé à l’aménagement d’un champ géothermique et des puits ont été forés, remblayés et connectés au bâtiment scolaire.

Dans la MRC, la vielle fournaise de l’école primaire Ludger-Duvernay à Verchères a été remplacée par une chaudière électrique ainsi que des accumulateurs thermiques, alors qu’à l’Arpège à Sainte-Julie, c’est une chaudière au gaz qui a été installée.