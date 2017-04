La Bouchervilloise Meagan Duhamel et Éric Radford en lice au Gala Sports Québec

Crédit photo : Patinage Canada

Les patineurs Meagan Duhamel et son partenaire Éric Radford figurent parmi les 57 finalistes du 44e Gala Sports Québec. Le duo est en lice pour cette finale dans la catégorie Partenaires de l’année. Ces deux athlètes de haut niveau se sont démarqués en devenant champions mondiaux pour une deuxième année consécutive. Ils sont aussi champions nationaux pour une troisième année consécutive en plus d’avoir remporté le Grand Prix de Patinage Canada à Toronto. Au fil des ans, ils ont connu une progression constante dans leurs résultats à l’international. Leur médaille de bronze obtenue au Grand Prix Final de Marseille et le Trophée NHK Sapporo au Japon en témoignent d’ailleurs.

Outre le couple champion en patinage artistique, la catégorie Partenaires de l’année met en compétition la cycliste Kirsti Lay et la plongeuse Roseline Filion.

Le Gala Sports Québec se tiendra le mercredi 19 avril prochain, au Sheraton Laval. Lors de cette soirée, un survol des faits saillants des Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016 sera visionné en présence de Québécois y ayant participé. Isabelle Charest, chef de mission du Canada aux prochains Jeux olympiques de PyeongChang 2018 et Steve Charbonneau, anciennement des Alouettes de Montréal, assureront l’animation en compagnie de Claudine Douville de RDS.

Un comité de sélection a passé en revue les 250 candidatures soumises par les différentes fédérations sportives afin de déterminer les 57 participants qui atteignent la ronde finale pour la qualité de leurs performances et pour l’ensemble de leurs réalisations.