Justin Boileau champion du monde en kata musical

Crédit photo : Chris Beal

Justin Boileau, un Bouchervillois âgé de 14 ans, est devenu champion du monde en kata musical dans la catégorie 12 à 14 ans. Il revient d’Athènes, où se tenaient les Championnats du monde WKU, avec plusieurs autres médailles au cou.

Le jeune karatéka a également gagné deux médailles d’argent en kata armé avec musique et en kenpo, ainsi qu’une médaille de bronze en kata armé sans musique. Avec ses quatre victoires, Justin est l’athlète canadien masculin junior ayant remporté le plus de médailles lors de ces compétitions qui se déroulaient en Grèce, du 25 au 31 octobre. Il détient en plus une 5e place en kata traditionnel japonais.

« Mes efforts ont été récompensés et je suis vraiment heureux, confie Justin. J’allais aux Championnats du monde dans l’esprit de revenir avec un titre de champion du monde dans l’une des six divisions dans lesquelles je concourrais. C’était mon but, mais je n’étais pas certain de pouvoir l’atteindre, car il y avait plusieurs compétiteurs. Il fallait que je me donne à 100 %.»

Justin pratique cet art martial depuis huit ans et évolue sur le circuit compétitif depuis quatre ans. Il a commencé à se mesurer à l’élite en 2014, alors qu’il participait aux Championnats du monde à Londres. Il s’empara d’une troisième place en kata musical dans la catégorie 12 ans et moins, position qu’il conserva en 2015, lors des Championnats du monde en Espagne.

« Je détiens maintenant la première place en kata musical, comme je l’espérais depuis toutes ces années », lance-t-il fièrement.

Justin se pratiquait depuis l’été dernier au moins une heure par jour. Aujourd’hui, il se concentre sur les Jeux panaméricains qui se tiendront en février prochain à Laval. Il ne vise rien de moins qu’un titre de première place. « Ce serait vraiment le fun !».

Justin aime le karaté, car ce sport l’amuse et lui enseigne « de belles valeurs comme le respect», souligne-t-il. Il s’entraîne chez lui, bien conseillé par son père, et à l’école de Karaté sportif, à Boucherville. Justin est par ailleurs depuis peu professeur de karaté auprès des tout-petits, à Varennes.