Une invitation à appuyer les projets d’entrepreneuriat collectif de la région

Crédit photo : iStock

Dans le cadre de la première édition du programme de Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC), plus d’une quarantaine de projets ont été déposés sur le territoire de l’Est de la Montérégie. La population est invitée à se rendre sur la plateforme de La Ruche (www.laruchequebec.com/explorer/idees) jusqu’au 21 mars prochain afin de donner son appui aux idées qu’elle considère les plus inspirantes. Au terme de ce vote, les projets ayant reçu le plus grand nombre d’appuis populaires dans chacune des MRC obtiendront une bourse « Communauté » de 2 500 $.

Dans la MRC de Marguerite-D’Youville, quatre projets sont en lice, soit l’aménagement de la Halte-garderie de la Maison Joli-Cœur; la conception du nouveau site web d’Autonomik! organisme de partage de véhicules en libre-service; la mise sur pied l’Association canadienne des psychoéducateurs et psychoéducatrices; et la mise à niveau des infrastructures essentielles à la Colonie des Grèves de Contrecoeur.

Les quatre projets

Autonomik!, un organisme de partage de véhicules en libre-service, a pour mission de favoriser la mobilité de la population, des entreprises et des organismes en minimisant l’impact écologique des déplacements. Ses responsables veulent mettre en place un nouveau site web qui permettra d’arrimer une des principales interfaces de communications de l’entreprise avec la plate-forme de paiement, qui elle, sera fournie par un fournisseur externe.

Pour sa part, la Colonie des Grèves de Contrecoeur projette une mise à niveau des infrastructures essentielles à sa survie et à son plein essor dans les deux prochaines années. La pierre angulaire de ce projet est la réfection du système de traitement des eaux usées, qui doit être réalisée en premier lieu. La bourse permettrait de réduire la somme prise dans ses fonds de réserve pour la réalisation des travaux importants.

Le troisième projet vise à mettre sur pied l’Association canadienne des psychoéducateurs et psychoéducatrices (ACPP) afin de les appuyer dans la défense de leurs droits et dans la promotion et le développement de la profession. La bourse permettrait à l’ACPP d’assumer ses frais de mise sur pied (juridique et enregistrement) et de pouvoir s’offrir les services de la Coopérative de développement régional du Québec ainsi que d’autres conseillers pour mener à bien cet objectif.

La Maison de la famille Joli-Cœur offre de nouveaux services aux familles et ses responsables ne peuvent le faire dans les locaux existants. Ils sont donc en démarche pour acquérir une maison qui deviendra le nouveau milieu de vie. La bourse aiderait à la réalisation de l’aménagement de la halte-garderie en modifiant le salon et la salle à manger afin d’offrir un milieu sécuritaire pour les enfants de 0-5 ans (installation de casiers pour le rangement de vêtements de chaque enfant, construction d’un mur entre l’entrée et le salon et peinture).

Rappelons en terminant que le programme BIEC offre plus de 30 000 $ en bourses et donne l’opportunité aux entrepreneurs collectifs dans les MRC de l’Est de la Montérégie d’obtenir jusqu’à 10 000 $ pour réaliser leurs projets d’économie sociale. Le programme offre neuf bourses « Communauté » de 2 500$ (une par MRC) remises aux projets ayant reçu le plus d’appuis populaires, des bourses « Jury » de 2 500 $ offertes aux projets sélectionnées dans les MRC participantes ainsi qu’une bourse « Coup de cœur » de 5 000 $ décernée par le jury parmi tous les projets qui auront reçu une bourse « Communauté » et/ou une bourse « Jury ».