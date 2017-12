Hausse moyenne du compte de taxe de 1,3 % à Contrecoeur

Crédit photo : iStock

Le conseil municipal de la nouvelle mairesse, Maud Allaire, avait fixé des objectifs clairs en vue de la présentation du budget 2018, le 12 décembre dernier à l’hôtel de ville, soit : une augmentation du compte de taxes sous les 2 %; planifier les projets d’investissements majeurs; favoriser l’implantation de nouveaux commerces; évaluer la mise en place du transport collectif local; développer les parcs et espaces verts; optimiser la communication et encourager la récupération des matières organiques.

Parmi les faits saillants du document, on remarque que la richesse foncière est en hausse de 2,22 % par rapport à 2017 et que celle-ci se situe à plus d’un milliard de dollars, soit 1 086 454 200 $ plus exactement. On observe aussi une croissance du développement résidentiel de l’ordre de 3,76 % et, de ce fait, de la population de Contrecoeur de 3 %, celle-ci atteignant maintenant 7 740 âmes.

Cette hausse de la population s’explique notamment par le fait que 421 permis résidentiels ont été accordés en seulement quatre ans, ce qui représente une valeur de près de 60 millions de dollars.

En ce qui concerne les différents taux de taxes, ceux-ci sont revus à la hausse. Le taux résiduel (incluant le résidentiel, six logements et plus, agricole et terrains inexploités) passe de 0,6046 $ du 100 $ d’évaluation à 0,6137 $. Le taux commercial monte pour sa part de 1,4833 $ à 1,5056 $, alors que le taux industriel subit une augmentation de 1,5371 $ à 1,5602 $.

Les tarifs de compensation sont légèrement modifiés: l’eau pour le secteur résidentiel reste à 207 $; les matières résiduelles passent de 225 $ à 230 $; les égouts – résidentiel demeurent à 179 $. Par contre, le tarif pour la fosse septique – résidentiel de 15 $ en 2017 ne sera pas reconduit en 2018.

Ainsi donc, au terme de l’exercice, le propriétaire d’une maison unifamiliale moyenne doit s’attendre à une légère hausse moyenne de 1.3 % de son compte de taxe, c’est-à-dire 27,28 $ de plus qu’en 2017.

PTI

Les élus de Contrecoeur ont également déposé le programme triennal des immobilisations (PTI) pour les trois prochaines années. Au total, le PTI 2018-2020 atteint un total de 57 248 900 $, soit 13 432 900 $ pour l’année 2018, 27 495 00 $ pour 2019 et 16 321 000 $ en 2020.

Les principaux investissements prévus en 2018 seront l’agrandissement de l’usine d’épuration des eaux usées, la planification et l’aménagement de parcs ainsi que le remplacement de l’unité de secours.

En regardant de plus près ces investissements en 2018, on note que 712 400 $ sont prévus dans la catégorie véhicules et équipements; 483 500 $ pour l’aménagement des parcs; 3 138 000 $ pour les édifices municipaux; 6 449 000 $ pour les travaux de génie et 2 650 000 $ pour les autres projets envisagés. Les sommes engagées proviendront du budget d’opération, du fonds de roulement, du fonds de parc, de l’appropriation du surplus, de subventions, d’emprunts de secteur et de l’ensemble de la population.

Finalement, en ce qui concerne les investissements en 2019 et 2020, ceux-ci suivront l’évolution des dossiers suivants, soit le développement de la Zone industrialo-portuaire, la rénovation de l’usine de filtration, le plan directeur des parcs et espaces verts ainsi que le plan d’intervention des infrastructures.