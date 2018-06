La Grande Gourmandise bat son plein. Depuis la fin de la journée et durant trois jours, au parc Vincent-d’Indy la gastronomie québécoise est mise en valeur.

Plusieurs activités sont proposées aux visiteurs : découverte de dégustation de produits gourmands, démonstrations et rencontres avec des chefs et experts, animations et spectacles ainsi qu’une terrasse gourmande pour dîner et souper.

Plus qu’un festival, la Grande Gourmandise finance le Fonds Jeune consacré au financement d’activités en lien avec la nourriture et stimulant la persévérance scolaire des jeunes d’ici.