Entraîneur, joueurs et équipes du Noir et Or honorés

Des joueurs, des équipes et un entraîneur du Noir et Or de De Mortagne ont été honorés lors du Gala de la Ligue de hockey d’Excellence du Québec (LHEQ) le 3 juin dernier, pour leur parcours de la saison dernière.

Les équipes des catégories pee-wee AAA Relève, et Midget Espoir, sont les championnes de la saison.

Nathan Baril est récipiendaire du titre de champion compteur dans la catégorie pee-wee.

Le titre de meilleur duo de gardiens de but est allé à Olivier Bacon, de Sainte-Julie, et à Gabriel D’Aigle, de Sorel, dans la catégorie pee wee AAA Relève.

Le prix du meilleur entraîneur de l’année a été décerné à Sébastien Cloutier, entraîneur du Noir et Or de la catégorie Midget Espoir.