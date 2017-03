Ensemble contre l’intimidation : 33 160 $ à la MDJ de Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Le 20 mars dernier, le gouvernement a accordé 1 501 421 $ à plusieurs organismes de la Montérégie dans le cadre des programmes de soutien financier Ensemble contre l’intimidation, Québec ami des aînés (QADA) et Municipalité amie des aînés (MADA). Le palier provincial voulait ainsi soutenir financièrement des initiatives qui favorisent le mieux-être des personnes aînées ainsi que la lutte contre l’intimidation, notamment en accordant une aide à la Maison des jeunes de Varennes.

À la suite de cette annonce, la MDJ de Varennes recevra 33 160 $ dans le cadre du programme de soutien financier Ensemble contre l’intimidation visant à soutenir des projets pouvant contribuer à prévenir et à contrer les actes d’intimidation, ainsi qu’à améliorer le soutien aux personnes victimes, aux témoins, aux proches et aux auteurs d’actes d’intimidation.

Parmi les autres organismes soutenus financièrement par ce programme, notons l’Office municipal d’habitation de Châteauguay (39 500 $), l’Espace Suroît (34 200 $), la Maison des familles de Granby et région (30 000 $) et la Maison des jeunes de Saint-Rémi (30 320 $).

Pour les aînés

Le gouvernement a également soutenu financièrement les initiatives qui favorisent le mieux-être des personnes âgées par le biais du programme Québec ami des aînés. Celui-ci s’adresse principalement aux organismes à but non lucratif qui offrent des services et des activités aux personnes aînées. Il constitue l’un des leviers d’action privilégiés par la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec.

Plusieurs organismes ont reçu une aide grâce à ce programme, dont le Centre d’écoute Montérégie, briser l’isolement chez les aînés (126 219 $), la Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes (26 326 $), le Centre d’action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu (110 528 $), Vie culturelle et communautaire de Granby (19 757 $), le Centre de loisirs Saint-Damien-loisirs de Bedford et région (48 300 $), le Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges (450 000 $), le Centre d’action bénévole de Granby (160 775 $), Action logement Pierre-De Saurel (50 236 $), la Société Alzheimer de Granby et région (75 000 $) et Justice alternative Richelieu-Yamaska (74 000 $).

Finalement, notons que le programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés vise à soutenir la participation active des personnes aînées au développement de leur communauté, leur maintien à domicile et leur inclusion sociale grâce à l’adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux.

Plusieurs municipalités et organismes bénéficieront d’une aide, dont Bromont (12 000 $), Sainte-Anne-de-Sabrevois (10 500 $), Saint-Polycarpe (10 500 $), Longueuil (80 000 $), Bedford, dont la démarche regroupe sept municipalités de la région (37 000 $), Saint-Bruno-de-Montarville (9 000 $), Sainte-Cécile-de-Milton (5 250 $), Saint-Mathieu (5 250 $) et le Carrefour action municipale et famille, pour offrir un soutien technique à ces municipalités (23 600 $).

« Il est précieux de pouvoir compter sur des partenaires régionaux et locaux engagés qui posent des actions concrètes sur le terrain et qui font qu’ensemble, nous nous assurons que le Québec demeure un endroit sécuritaire où il fait bon vivre et vieillir. Je remercie sincèrement les organismes et les municipalités qui se dévouent au mieux-être des personnes aînées et à la lutte contre l’intimidation. Votre engagement est une source d’inspiration pour nous tous », a déclaré à cette occasion Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation.