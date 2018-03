Emplois d’été 2018 : plus de 500 postes à combler à Longueuil

La Ville de Longueuil, en collaboration avec ses organismes partenaires, lance sa campagne annuelle d’emplois d’été visant l’embauche de plus de 500 étudiants âgés de 16 ans et plus pour la période estivale. Des slogans accrocheurs et des images colorées ont été créés afin d’attirer des jeunes talents.

Des centaines d’emplois pour l’été 2018 sont actuellement affichés : surveillants-sauveteurs, animateurs, responsables et chefs de camps de jour et de camps spécialisés, instructeurs sportifs, préposés, coordonnateurs, réceptionnistes et plusieurs autres.

Misant sur le gain en liberté et en autonomie que procure un emploi d’été, la Ville s’adresse directement aux étudiants. Des slogans tels que « Besoin d’argent pour tes sorties, travaille à Longueuil cet été ! » et « Tu veux plus de liberté, travaille à Longueuil cet été ! » ont été mis de l’avant dans divers outils de communication.

« En tant qu’étudiant, un travail d’été qui permet d’acquérir de l’expérience et des compétences et qui occasionne en plus de belles rencontres, du plaisir et un gain en autonomie est tout simplement enrichissant et inoubliable. Assurément, les jeunes sortiront de leur expérience estivale à Longueuil grandis et épanouis. Je les invite donc à soumettre leur candidature dès maintenant pour l’un ou l’autre des postes affichés. Du choix, il y en a pour tous les goûts et tous les talents ! », a mentionné la mairesse, Sylvie Parent.

Postuler en deux temps trois mouvements !

La liste des emplois disponibles est accessible à longueuil.quebec/emplois. Notez que la priorité sera accordée aux étudiants à temps plein résidant à Longueuil qui remplissent les exigences du poste. La campagne de recrutement se termine le 25 mars prochain, soit la date limite pour déposer une candidature.

(Source : Ville de Longueuil)