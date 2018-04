Elles courent, les Rock’n girls!

Pour soutenir la recherche sur les maladies infantiles

Elles désiraient se remettre en forme, tout en accomplissant une bonne action. Neuf mamans réunies sous le nom des Rock’n girls s’entraînent depuis le mois d’octobre dernier pour réaliser le défi SOS santé, moi pour toi lancé par l’animatrice Chantal Lacroix.

La 4e édition de cet événement se tiendra les 22 et 23 septembre prochain. Le défi consiste à courir à relais la distance entre Montréal et Québec, soit 250 km, pour amasser des fonds destinés à financer la recherche sur les maladies infantiles.

« Notre équipe est composée de femmes âgées de 30 à 47 ans, et toutes mamans d’enfants heureusement en santé. Nous sommes de Boucherville, de Longueuil, de Sorel et de Contrecoeur », mentionne Véronic Descarries.

C’est tout un défi qu’elles se sont fixé, puisque ces femmes n’étaient pas des athlètes ni de grandes sportives. « Nous avons pensé à nous, car nous voulions améliorer notre condition physique et notre endurance cardio, tout en ayant en tête l’objectif d’aider les enfants malades », poursuit Mme Descarries. Elles se relaieront tous les 5 kilomètres.

Vingt-quatre équipes de huit personnes participeront à ce défi et chacune d’elles a pour objectif de récolter 4000 $. Pour y parvenir, les Rock’n girls organisent diverses activités de financement, telles qu’un lave-o-thon, des journées de massage, la vente de bracelets, et un souper spaghetti qui aura lieu à Boucherville, mais dont l’endroit ni la date ne sont pas encore déterminés.

Très motivées, les filles ont écrit sur la page où l’on peut faire des dons en ligne (sur le site de la fondation des étoiles, on retrouve leur équipe) que c’est « parce que nous avons la santé des enfants malades à cœur que nous tenons à faire notre part pour aider les chercheurs à trouver des solutions aux maladies infantiles ». Elles ont à ce jour amassé 1188 $. Elles sont entraînées par Marie-Pier Yergeau.