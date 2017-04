Deuxième édition du Critérium Provincial Boucherville le 30 avril

Crédit photo : Club Cycliste Boucherville

Le Club Cycliste Boucherville est fier de présenter la deuxième édition du Critérium Provincial Boucherville qui aura lieu le dimanche 30 avril prochain autour du parc de la Mairie. Plus de 350 coureurs cyclistes de tous les âges, venant de toutes les régions du Québec, de l’Ontario et du nord est des États-Unis seront présents. Les jeunes cyclistes sillonneront le parcours le matin tandis que les coureurs chevronnés de la province seront en action en après-midi. Les citoyens sont invités à encourager les participants durant toute la journée et à assister aux remises des médailles en présence des élus de la région.

Venez rouler à l’heure du midi sur le parcours sécurisé avec notre présidente d’honneur, Jessica Bélisle qui détient le record du monde sur vélo stationnaire sur 128 heures.

Le Club Cycliste Boucherville organise cet événement avec le concours de différents partenaires dont la Ville de Boucherville.