Décès de Monsieur Bernard Landry : un grand homme, un homme d’exception

Crédit photo : Archives

Madame Suzanne Dansereau, députée de Verchères, tenait à saluer cet homme de cœur. M. Landry a marqué l’histoire du Québec grâce à son éloquence remarquable, son engagement soutenu au service de la population et sa capacité de maintenir des relations à tous les palliers décisionnels. Ce qui le distinguait des chefs d’état : il a toujours été présent dans le comté malgré sa charge de travail et ses fonctions pour l’ensemble des québécoises et québécois; il a travaillé pour notre communauté sans relâche, avec fougue et passion pour les gens qu’il représentait.

« Je tiens à offrir personnellement toutes mes sympathies à Chantal, aux enfants et à la famille de M. Landry » mentionne la députée.

Par respect pour l’ensemble des citoyennes et citoyens du comté, le drapeau du Québec a été mis en berne jusqu’à nouvel ordre au bureau de la députée.