De nouveaux outils pour contrer efficacement la renouée du Japon

Le Comité ZIP des Seigneuries, le Comité ZIP Jacques-Cartier et le Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes sont heureux d’annoncer que des outils de sensibilisation sont maintenant à la disposition de la population pour contrer la redoutable renouée du Japon. En effet, les gens ont maintenant accès à quatre fiches d’information, à une capsule vidéo et à des panneaux d’interprétation portant sur les méthodes de contrôle de cette espèce végétale envahissante. L’équipe est fière du travail accompli et souhaite remercier la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement pour sa précieuse aide financière de 34 600 $ à ce volet du projet. Ces outils sont complémentaires à des travaux qui ont été réalisés sur le terrain et qui servent d’exemples.

La renouée du Japon est une plante extrêmement envahissante qui prend de l’expansion dans la grande région montréalaise. Afin d’éviter que la situation s’aggrave, il est très important d’adopter des pratiques adéquates de lutte et de contrôle. Carlo Gagliardi, directeur général de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, n’a que de bons mots pour cette initiative : « Avec ces outils, les efforts de sensibilisation déployés en partenariat avec les acteurs du milieu contribueront à mobiliser la collectivité autour d’un enjeu environnemental important. La Fondation est heureuse de s’être associée à ce projet. »

Les fiches d’information expliquent quatre méthodes possibles et précisent le matériel à utiliser, la procédure à suivre étape par étape ainsi que les mesures appropriées d’élimination des résidus. Elles sont offertes en français et en anglais sur les sites Web des comités ZIP et du Conseil. La capsule vidéo, qui est bilingue, illustre concrètement les procédures pour contrer la renouée du Japon. Elle est accessible sur YouTube sous « projet renouée du Japon ». Aussi, sur quatre sites riverains modèles, dont deux sont situés à Contrecoeur et deux dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, des panneaux d’interprétation expliquent la méthode utilisée sur les lieux.

Pour en apprendre plus sur le projet, visitez les sites Web du Comité ZIP des Seigneuries, du Comité ZIP Jacques-Cartier et du Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes.