De nombreuses personnalités au sein de la fresque historique des 50 ans de l’école secondaire De Mortagne

La fresque historique pour l’école Secondaire De Mortagne, conçue par l’artiste peintre bouchervilloise, Myrtha Pelletier, est maintenant installée aux murs de l’école. Cette œuvre évoque la représentation d’un demi-siècle d’histoire, dont voici le descriptif.

Contenu de la fresque

Concept général:

Les éléments de contenu historique et identitaire de cette fresque en trois tableaux sont réunis dans une mise scène chronologique qui se déroule dans une évocation architecturale de l’école. Les diverses scènes où interagissent les personnages se succèdent tant dans sa cour que dans son enceinte. Les personnages sont peints selon l’époque où ils y ont gravité, ou inspirés de photos plus récentes obtenus grâce à une recherche exhaustive sur ces 50 ans.

Description du contenu

1er tableau ‒ 1968 – 1984

• En 1968, l’école mixte accueille 3700 étudiants qui arrivent en trombe dans la confusion, illustrée de façon humoristique sur les fléchettes indicatives erronées, à gauche, sous l’œil des officiants à la pelletée de terre.

• Les garçons aux coupes de cheveux « Beatles », pantalons « pattes d’éléphant » et souliers « patof » aux bouts arrondis, et les filles en bottes « À gogo », jupes courtes et cheveux lissés au fer à repasser, font la queue, tous confus, pour se rendre dans leurs ailes respectives. De ces étudiants, nombreux se démarqueront :

• Dans cette lignée d’étudiants, sous le couple à gauche, le premier président de l’association étudiante, le très engagé Denis Baril.

• Manon Massé, au foulard bleu, députée, co-porte-parole de Québec solidaire.

• Pierre Brodeur qui accepte un trophée à titre de capitaine de l’équipe de hockey de l’école devient enseignant, régisseur, conseiller et maire de Saint-Lambert.

• Pierre Moreau, avocat, ministre au Parti libéral et responsable du Plan Nord.

• Élaine Martel, docteure en médecine.

• Stéphane Bergeron, à la cravate bleue, maître en sciences politiques, ex-député de Verchères.

• Patrice L’Écuyer, acteur et animateur vedette de la Société Radio-Canada, se trouve en dessous de Stéphane Bergeron.

• Jacques Chagnon, devant le tableau, maître en sciences politiques, PDG des commissions scolaires du Québec, député provincial, ministre de l’Éducation et de la Sécurité publique et président de l’Assemblée nationale.

• Alain Langlois, assis à gauche, vice-président de la Commission scolaire des Patriotes, président du Syndicat canadien de la fonction publique et récipiendaire du certificat de la Légion d’honneur pour son bénévolat.

• À droite d’Alain Langlois, une étudiante anonyme porte des bottes « à gogo ».

• Une guitariste anonyme symbolise le Volet musique.

• Deux étudiants anonymes du Volet mécanique travaillent sous le capot d’une voiture.

• Au tableau, Michel Poissant, professeur de maths, enseigne la formule de Pythagore.

2e tableau – 1984 – 2002

• Sébastien Lareau, en bas, à gauche est devenu joueur de tennis et médaillé d’or aux JO de Sydney. Il remporte aussi le US Open.

• Stéphane Quintal, près de M. Lareau, est défenseur du Canadien de Montréal et des Bruins de Boston.

• Deux spécialistes inhalothérapeutes, anonymes, en bas, au centre.

• Plusieurs étudiants devenus ingénieurs: un garçon anonyme, en génie en informatique et un ingénieur en aéronautique, anonyme, au tableau de verre.

• Francine Valentine, professeur de chimie-physique, en haut, à gauche, crée pas mal d’intérêt avec ses éprouvettes fumantes, sous le regard fasciné de ses étudiants.

• Des étudiants anonymes aux coiffures courtes et nuques longues, en jeans ou jupes longues, observent les professeurs dans ces années « Peace and love ».

• Marie Vandemoortele, à gauche en veston bleu, créatrice du Volet Sport-études, directrice générale adjointe de la Commission scolaire des Patriotes.

• Isabelle Brasseur, patineuse artistique, championne du monde et médaillée de bronze aux JO, première étudiante du Volet Sport-études.

• Benoit Bissonnette, professeur de français y enseigne ici depuis 35 ans. Il explique au tableau la complexité des compléments.

• Sous son regard, deux étudiants anonymes ont en tête leur populaire spectacle des étudiants, en haut au centre.

• L’étudiant Jean Martel, avocat et maire de Boucherville depuis 2009, est au centre.

• À la droite du maire Martel, Xavier Barsalou Duval, maître en administration des affaires et bachelier en sciences comptables. Enseignant et député fédéral de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères.

• Monique F. Leroux, pianiste, Bachelière en administration, CA et CMA. Élue présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins, présidente du CA d’Investissement Québec. Fellow de l’Ordre, intronisée de l’Ordre du Temple de la renommée de l’entreprise canadienne.

• À droite, 2200 étudiants sont rassemblés en formation du signe de la paix à la suite des attentats de 2001 de New York. En arrière-plan, deux étudiants anonymes regardent vers l’avenir, espérant la paix.

3e tableau – 2002 – 2018

• L’école offre le Volet international, illustré par des symboles de différents pays visités.

• Sous la muraille de Chine, trois jeunes en sarrau: Philippe Levasseur en médecine, une fille anonyme en médecine dentaire et Raphaëlle Groulx, en génie industriel.

• Le CFER, en bas, à gauche, est représenté par un jeune anonyme, qui apprend à récupérer des vêtements.

• Le magasin du Monde, magasin équitable, est illustré par un jeune anonyme qui sert une fille à la jupe à carreaux de l’école.

• Marie-Mai, auteure-compositrice-interprète, en bas, possède plusieurs albums certifiés or ou platine. Elle a été sélectionnée pour chanter aux JO de Vancouver.

• Au-dessus de Marie-Mai, une bibliothèque où un garçon étudie.

• Charles Hamelin, patineur de vitesse rafle l’argent et l’or au Championnat du monde et aux JO et bat le record du Monde aux 1000 m.

• D’autres disciplines sportives du Volet Sport-études sont illustrées.

• François Desmarais, au centre, professeur d’histoire passionné, tient en main un livre d’histoire.

• Lyne Pearson, la dévouée professeure de maths, vêtue de rouge, figure devant la courbe hyperbolique au tableau.

• Le directeur général Daniel De Angelis, ancien président de Judo Québec, représentant de Judo Canada au Championnat panaméricain et directeur à la formation des juges de Championnats du monde. Il se tient debout, fier de souligner les 50 ans d’efforts récompensés des 100 000 étudiants qui y sont passés.

• Le diplôme en main, les finissants en toge, euphoriques, lancent leur mortier sous l’œil bienveillant du directeur De Angelis!

(Source : Myrtha Pelletier)