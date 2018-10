De l’action à la Vélo-Fête à l’école Pierre-Boucher!

Crédit photo : CSP

Le 5 octobre dernier avait lieu la « Vélo-Fête » à l’école Pierre-Boucher à Boucherville. Des enseignants, des élèves, des parents bénévoles et la technicienne en service de garde ont participé en grand nombre. Des élèves de 5e et 6e année se sont rendus au parc de la Commune à Varennes à vélo et d’autres de 4e et 5e année se sont dirigés au parc Arthur-Dumouchel à Boucherville pour jouer au soccer. Les élèves du préscolaire, de 1re, 2e et 3e année ont participé aux activités « Sur des roulettes » qui avaient lieu dans la cour d’école. Des patins à roues alignées, des planches à roulettes, des trottinettes et des vélos étaient disponibles pour les élèves. Malgré le temps frais, l’enthousiasme, l’énergie et les sourires étaient au rendez-vous!

Merci à tous pour la réalisation de cette belle fête!

(Source : Commission scolaire des Patriotes)