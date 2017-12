De jeunes talents de la région en vedette à l’émission Crescendo!

Crédit photo : Courtoisie

De jeunes talents de la région vont vivre de très belles émotions au cours des prochaines semaines puisqu’ils prendront part à la deuxième saison de l’émission Crescendo animée par Gregory Charles sur les ondes de ICI Radio-Canada Télé.

Véritable homme-orchestre, Gregory Charles invite le public à partager la passion de ces jeunes formant des ensembles vocaux et provenant de six écoles secondaires de la grande région de Montréal. Ils devront rivaliser de talent et de détermination lors des trois émissions musicales enregistrées devant public et diffusées les mardis 5, 12 et 19 décembre à 20 h.

Les 115 jeunes qui forment ces six ensembles ont été sélectionnés par Gregory Charles à la suite d’auditions tenues dans les établissements suivants : l’école secondaire Mont-de-La Salle (Laval), le Collège Laval (Laval), l’école secondaire Sophie-Barat (Montréal), le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie (Montréal), le Collège Jean de la Mennais (La Prairie) et l’École d’éducation internationale (McMasterville).

Il est à noter que sept jeunes de la région font partie du groupe de McMasterville, soit quatre de Sainte-Julie; Juan Bautista, Kim Gélinas, Marguerite Cusson et Philippe Chabot-Martin, ainsi que trois de Varennes; Alexia Charbonneau, Camille Salvas et Florence Couturier.

Intense préparation

Du côté de la production, on nous indique que chacune des trois émissions nous fera partager l’intense préparation que nécessite cette compétition. On y verra les jeunes interprètes pendant leur formation et dans la frénésie des coulisses. À chaque épisode, on proposera également, en plus des prestations des six chorales, un numéro hors compétition réunissant les 115 voix. Les juges Sally Folk et Yann Perreau commenteront les performances et de leur attribueront une note.

Au terme des trois émissions, l’ensemble vocal ayant accumulé le plus haut pointage remportera le titre de Meilleure chorale Crescendo 2017, leur permettant en plus de vivre une expérience d’enregistrement professionnel en chantant à l’émission ICI Florence de Noël qui sera diffusée le 24 décembre de 18 h à 19 h.

La jeune Alexia Charbonneau, 14 ans, sera sûrement une de celles que l’on verra souvent à l’écran puisqu’elle sera appelée à livrer ses commentaires et donner le pouls de son groupe au fil de la compétition. Avec le sourire, elle nous a expliqué son parcours qui est loin d’être ordinaire!

« Il y avait des auditions pour l’émission et mes amis m’ont encouragé à y aller parce que cinq d’entre eux voulaient le faire. Je me suis dit pourquoi pas! Par contre, c’est quand même stressant de chanter devant Gregory Charles qui est au piano! Ce jour-là en plus, j’avais le rhume et j’ai « buggé » trois ou quatre fois, alors je pensais que c’était fini! »

« Une semaine plus tard, j’ai su que j’avais été choisie, mais pas mes cinq autres amis qui ont pourtant suivi des cours de chant, alors que moi je n’en ai jamais fait de cours de chant! », de rire de bon cœur l’élève de troisième année en art dramatique. Elle ajoute toutefois qu’elle se doute qu’elle a été choisie parce qu’ils recherchaient des timbres de voix différents afin de former une harmonie et qu’elle correspondait à ce qu’ils voulaient.

Mais si elle n’a pas suivi de cours, comment a-t-elle pu développer une belle voix qui lui a permis d’être sélectionnée pour l’émission? C’est alors qu’elle éclate de rire : « Je chante sous la douche! »