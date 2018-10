Dans la majorité des municipalités de la MRC: interdiction de consommer du cannabis dans les lieux publics de la région

Crédit photo : Ville de Varennes

On en parle depuis de nombreux mois, voire plus d’un an, et voilà que le cannabis sera légal le mercredi 17 octobre prochain. Il sera pour le moins intéressant de suivre ce dossier au cours des semaines à venir dans les différents médias au pays! Dans la MRC de Marguerite-D’Youville, la majorité des municipalités qui la compose ont adopté un projet de règlement à ce sujet afin d’interdire la consommation de cette substance dans les lieux publics.

À Contrecœur, le conseil municipal a adopté le 2 octobre un projet de règlement concernant la consommation de cannabis sur son territoire qui stipule qu’il sera interdit d’en consommer dans les lieux publics et dans la rue, au même titre que l’alcool. Celui-ci devrait être adopté lors de la séance du 6 novembre et entrera en vigueur dès le 7 novembre.

« La Ville souhaite, à travers cette nouvelle règlementation, assurer un environnement sain et sécuritaire à tous ses citoyens. Comme plusieurs autres villes, nous adoptons une approche préventive et responsable face à cette nouvelle loi qui rendra légale la consommation du cannabis », a expliqué par voie de communiqué la mairesse Maud Allaire.

Il sera donc interdit, selon le règlement relatif aux nuisances et à la paix publique (726-2003), et ce, afin d’encadrer la consommation et la possession de cannabis, de consommer (fumer, vapoter ou ingérer), préparer, d’avoir à la vue ou d’exhiber du cannabis ou des dérivés, notamment tout produit alimentaire qui en contient.

Il sera également interdit de se trouver sous l’effet de stupéfiant dans un endroit public. Ce dernier inclut la consommation à l’intérieur d’un véhicule de transport public, dans un endroit ouvert au public (magasin, espace commun tels bâtiments commerciaux ou publics), ainsi que leurs stationnements.

À Varennes et Saint-Amable

À Varennes, le conseil municipal a informé les citoyens de sa décision d’interdire la consommation de cannabis dans tous les lieux publics de la ville, incluant les rues et les trottoirs. Dans ce but, le règlement municipal numéro 661 concernant la sécurité, la paix et l’ordre a été amendé afin d’encadrer sa consommation sur le territoire.

Il sera donc formellement interdit à toute personne de consommer, préparer, d’avoir à la vue ou d’exhiber de la drogue ou du cannabis ou un dérivé de cannabis, dont notamment des produits alimentaires qui en contient sur la voie ou dans un endroit public à Varennes. Tout comme la consommation d’alcool, il est également interdit à toute personne de se trouver sous l’effet de stupéfiant ou de cannabis sur la voie publique.

À Saint-Amable, le conseil municipal a adopté le 2 octobre dernier l’entrée en vigueur du Règlement 693-02-2018, lequel modifie l’article 35 du Règlement sur les nuisances et la paix publique, de façon à interdire l’usage du cannabis dans tous les lieux publics du territoire dès le 17 octobre.

« Nous souhaitons rassurer les jeunes familles de notre municipalité qui peuvent être préoccupées par la légalisation de cette drogue qui n’est pas banale. C’est pourquoi nous favorisons une approche préventive fondée sur la santé et la sécurité des Amabliens », a précisé par voie de communiqué le maire Stéphane Williams.

Consultations

À Sainte-Julie, la Ville invitait les résidents julievillois à remplir un questionnaire en ligne dont les résultats ont servi à préparer l’adoption d’un projet de règlement encadrant la consommation dans les lieux publics, le mardi 16 octobre en soirée. (NDLR : nous écrivons ces lignes le vendredi 12 octobre, soit à l’heure de tombée, et il ne nous est donc pas possible de connaître les résultats du sondage.)

Les citoyens julievillois de 18 ans et plus étaient donc invités à répondre au sondage d’ici au dimanche 14 octobre à 17 h et celui-ci comportait une seule question : À votre avis, la Ville devrait-elle interdire la consommation de cannabis dans les parcs et espaces verts?

Rappelons à ce sujet qu’à l’assemblée publique du 11 septembre dernier, la Ville s’est aussi conformée aux exigences gouvernementales en adoptant des projets de règlements pour autoriser la production de cannabis dans certaines zones agricoles ne comprenant pas de milieux résidentiels, ainsi que dans un seul parc industriel, soit le parc Coulombe. De plus, la Municipalité ne permettra qu’un seul point de vente sur tout le territoire de Sainte-Julie, c’est-à-dire exclusivement dans la zone commerciale près du nouveau terminus.

Notons qu’à Calixa-Lavallée et à Verchères, des rencontres et des discussions se poursuivent au moment d’écrire ces lignes (le 12 octobre) afin de statuer sur cette règlementation.

Rappelons en terminant que la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent sera responsable d’appliquer la règlementation municipale.