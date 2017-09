Le conseiller Claude Bérard sollicite un troisième mandat à Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

Après mûre réflexion, j’ai décidé de proposer ma candidature pour le poste de conseiller dans le district #2 à Contrecoeur. Je solliciterai donc auprès des électeurs un troisième mandat.

Au cours des dernières années, j’ai représenté le conseil municipal sur les comités suivants :

l’Office municipal de l’ habitation, le transport adapté et le comité touristique de Contrecoeur. J’étais également membre du conseil d’administration comme représentant élu sur le comité des Diableries et le comité organisateur des Fêtes du 350e.

Je suis résident de Contrecoeur depuis 28 ans , marié et père de famille. J’ai une technique d’assistance sociale et une formation professionnelle en boucherie de détail. Je travaille dans le secteur alimentaire depuis plus de 30 ans. Je pratique la course à pied qui allie détente et relaxation, j’ai à mon actif sept demi marathons et deux marathons.

Pour les quatre prochaines années, il est important de promouvoir l’expansion des installations du Port de Montréal, de favoriser l’implantation du pôle logistique et également de continuer le développement résidentiel, sans oublier la zone commerciale avec Cité 3 000. Ce sont des dossiers prioritaires pour la création d’emploi et la diversification du milieu commercial. Je veux voir également à la revalorisation de notre centre-ville en permettant à des commerces de proximités de venir s’établir à Contrecoeur.

C’est en respectant la capacité de payer de nos citoyens et en gardant le taux de taxe l’un des plus bas de la région que je continuerai d’être à l’écoute de la population et d’être disponible en tout temps pour mes concitoyens.

Soyez assurés que je ferai tout pour faire de notre district et notre ville, une belle fierté et surtout une belle réussite.

Claude Bérard

Candidat district # 2