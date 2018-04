Le conseil municipal de Varennes souligne le Mois de l’autisme

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal a tenu à souligner le Mois de l’autisme dans le cadre d’une déclaration officielle lors de la séance publique du 9 avril dernier à la Maison Saint-Louis. C’est l’occasion pour les élus d’informer les citoyens sur cette condition qui touche près de 1,5 % de la population. Le trouble du spectre de l’autisme se caractérise par des difficultés importantes dans deux domaines. D’abord par la communication et les interactions sociales et ensuite par les comportements, activités et intérêts restreints ou répétitifs.

Partout au Québec, les associations régionales en autisme se mobilisent pour organiser des conférences, des rencontres, des marches et des campagnes de sensibilisation. Le conseil municipal appuie les organismes qui font la promotion du bien-être des personnes et qui informent la population sur l’autisme ainsi que sur la situation de leurs familles.

« Inspirés par notre collègue Brigitte Collin, qui subvient aux besoins de son fils Marc-André, aujourd’hui âgé de 28 ans et qui vit avec le spectre de l’autisme, nous avons pris la décision de donner au suivant et nous déployons des efforts pour contribuer au bien-être de la population vivant avec des incapacités ou des handicaps », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Le maire a annoncé aux citoyens que la construction de la Maison Véro & Louis débutera bientôt et qu’elle sera érigée sur la rue Jules-Phaneuf à proximité du parc Saint-Charles. Il s’agit de la toute première résidence au Québec pour les adultes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du spectre de l’autisme. Des travaux de prolongement du réseau sanitaire et d’aqueduc pour la desservir en égout et en eau potable seront entrepris ce printemps.

La Ville et la fondation travaillent en étroite collaboration pour le succès de ce projet. La vision du conseil municipal et celle de Véro & Louis s’unissent pour le développement d’un nouveau milieu de vie qui profitera à toutes les familles varennoises. Au cours des prochaines semaines, les plans et un aperçu du projet dans son ensemble seront présentés au public.

En signe de solidarité, les élus ont revêtu une pièce vestimentaire de couleur bleue afin de sensibiliser la population au sujet de l’autisme.