Compteurs d’eau gratuits à Contrecoeur dans le cadre d’une étude s’inscrivant dans la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable

La Ville de Contrecœur recherche des participants pour établir un échantillonnage qui l’aidera à se faire une idée plus réelle de la consommation d’eau potable dans les résidences.

D’ici le 31 décembre 2018, des compteurs résidentiels devront être distribués et installés gratuitement dans 60 résidences, et ce, selon certains critères spécifiques afin d’être représentatifs de tous les styles et gabarits des résidences de Contrecœur (condo, type unifamilial, duplex, etc.)

Les citoyens qui souhaitent participer à cette étude qui s’inscrit dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire sont invités à laisser leurs coordonnées en appelant à la réception de la Ville de Contrecœur, au 450 587-5901, poste 221. Ensuite, un employé municipal rejoindra par téléphone les citoyens éligibles à l’étude pour coordonner l’installation et les visites pour le relevé au compteur.

Votre participation est pour des fins statistiques et il n’y aura aucune modification de tarification pour l’eau sur le compte de taxes municipales.