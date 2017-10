Le Collège Français retrouve le chemin de la victoire

Longueuil remporte ses deux duels du week-end

(Communiqué) Après une fin de semaine difficile, les 2 et 3 octobre derniers, alors qu’il disputait 3 matchs à l’intérieur de 48 heures, le Collège Français de Longueuil a tenté de revenir sur le chemin de la victoire. Il a affronté tout d’abord les Flames de Gatineau au Colisée Jean-Béliveau, pour ensuite se rendre à Princeville pour y affronter le Titan.

Vendredi dernier, les Flames de Gatineau, qui représentent quelque peu la surprise de la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec, ont été les premiers à s’inscrire au pointage en deuxième, mais le CF a réussi à prendre les devants à mi-chemin en troisième période. Mais les visiteurs ont créé l’égalité avec 2 secondes à faire au match, pour pousser le CF à la prolongation pour un troisième match d’affilée. Vincent Chapleau est venu fermer les livres en prolongation, pour donner la victoire aux siens. Jason Lanoue et Félix Paré-Poitras sont les autres marqueurs.

Deux jours plus tard, les hommes de Pierre Pétroni affrontaient le Titan de Princeville, à l’aréna Paul-de-la-Sablonnière. Le Titan, qui connait un bon début de saison, a tenu tête au CF, tirant de l’arrière par seulement un but après deux périodes avec un score de 4-3. Mais le CF a marqué 4 buts sans riposte en troisième, pour l’emporter par la marque de 8-3. Les deux meilleurs marqueurs du CF, Vincent Chapleau (1 but et 5 passes) et Maxime Chagnon (2 buts et 2 passes), ont connu un fort match, après avoir été plus effacés lors des dernières rencontres.

Le Collège Français disputera trois matchs, cette semaine. Il affrontera tout d’abord les Panthères à Saint-Jérôme, ce soir, le mercredi 11 octobre, à compter de 19h, match qui sera diffusé en direct sur Facebook Live. Par la suite, le CF disputera une série allez-retour avec l’Arctic de Montréal-Nord, vendredi le 13 au Colisée Jean-Béliveau, et dimanche le 15 à l’aréna Garon.