Collecte des matières organiques: évitez les désagréments cet été avec l’Organibac!

Crédit photo : MRC

La saison estivale est particulièrement chaude cette année et c’est pourquoi la MRC de Marguerite-D’Youville juge opportun d’inviter la population à mettre en application de simples trucs et astuces pour bien gérer les matières organiques et ainsi minimiser les irritants.

Le truc de la papillote

À l’aide de feuilles de papier journal, il s’agit simplement d’emballer les résidus alimentaires (particulièrement la viande) afin de créer une barrière qui empêchera les mouches d’y pondre leurs œufs. Vous minimiserez ainsi les chances de voir apparaître des vers blancs (asticots). Afin de créer une paroi supplémentaire permettant une plus grande étanchéité, il est recommandé d’utiliser des sacs de papier pour résidus de jardinage dans l’Organibac.

Le truc de la lasagne

Le simple fait d’alterner les couches de matières organiques (résidus alimentaires) et de matières sèches (papiers/cartons souillés et résidus de jardinage, plates-bandes et gazon) peut aider à réduire les odeurs en plus d’empêcher les mouches d’atteindre les aliments.

Entretien du bac brun

Au même titre que le bac noir autrefois, l’Organibac requiert un entretien minimal pour éviter les désagréments. Il suffit simplement de le rincer à l’occasion à l’aide d’un boyau d’arrosage et un peu de savon à vaisselle.

Maintenez votre bac à l’ombre

Il est important également, dans la mesure du possible, de ne pas laisser votre bac au soleil. Une solution à base d’eau et de vinaigre peut également être vaporisée à l’intérieur du bac pour une désinfection optimale.

Sortez votre bac

Aussi, il est important de vous assurer de mettre votre bac en bordure de rue toutes les semaines, même si vous avez peu de matières.

Gardez la viande au frais

Durant l’été, mettez les restes de viande dans un contenant au congélateur et videz le contenu dans l’Organibac la veille de la collecte. Ainsi, vous préviendrez l’apparition d’asticots.

Afin de stimuler le taux de participation des citoyens à la collecte, la MRC continuera d’être présente sur le terrain au cours des prochains mois pour véhiculer toutes les informations pertinentes en lien avec la collecte des matières organiques.