Une autre cohorte termine la formation de préposée aux aînés avec succès au CJE

Chacune des femmes inscrites à l’édition 2017 du programme de formation de préposée aux aînés dans les résidences privées vient de terminer cet apprentissage avec succès au Carrefour jeunesse Emploi Marguerite-d’Youville. Il s’agit du cinquième groupe formé par le CJE dans ce domaine. Les finissantes ont reçu une attestation d’études en bonne et due forme le 9 février dernier lors d’un événement de remise de diplômes organisé dans les bureaux du CJE. Les proches des nouvelles diplômées étaient présents à cette rencontre tout comme trois députés de la région venus les féliciter pour leur accomplissement. L’émotion était palpable.

Ces femmes ont maintenant les acquis nécessaires pour travailler en résidence privée. Elles détiennent les cartes de compétences requises et savent comment dispenser les soins d’hygiène et ceux liés à l’habillement, à l’alimentation et à la mobilité. Certaines parmi elles ont déjà déniché un emploi car la demande sur le marché du travail pour ce type d’emploi est abondante.

« Cette mesure de formation a été une réussite puisque plusieurs occupent déjà un poste dans leur lieu de stage et tout porte à croire que les autres seront aussi embauchées dans les résidences dans lesquelles elles souhaitent travailler », a précisé le directeur général du CJE Marguerite-d’Youville, Nicholas Imonti. En terminant cette formation, les participantes ont su démontrer leur volonté d’aller jusqu’au bout et faire preuve de persévérance. Leurs efforts leurs auront permis d’atteindre leurs objectifs : ceci leur permettra d’offrir un service de qualité, humain et professionnel. Ajoutons que le service aux entreprises et à la communauté de la Commission scolaire des Patriotes et Emploi-Québec collaborent de près à ce programme.

Une sixième cohorte de cette formation débutera sous peu. Pour s’y inscrire, il suffit de communiquer avec la coordonnatrice responsable au CJE, Mélanie Moisan.