Des champions inscrits au programme Sport-études

Piqués par l’escrime

Le nouveau programme de Sport-études en escrime ouvert l’an dernier à l’école secondaire De Mortagne n’est peut-être pas le plus populaire, mais ses quelques étudiants se hissent déjà au rang de champions.

Les deux élèves de l’an un du programme, et celui qui a été admis à la prochaine rentrée 2018-2019 ont été, cette année, sacrés champions québécois dans leur catégorie.

Leur entraîneur Félix Nicolae, qui faisait partie, en 1980, de la réserve de l’équipe nationale de la Roumanie aux Jeux olympiques de Moscou, fonde beaucoup d’espoirs pour eux.

Les deux étudiants du programme ont fait belle figure au championnat québécois d’escrime 2017. Lucas L’Espérance a remporté la médaille d’argent dans la catégorie épée, moins de 15 ans, ainsi que la médaille d’or, en équipe, avec Victor Goulet.

En septembre 2018, un nouvel élève fera son entrée dans le programme. Il s’agit de Rafael Labrecque, de Boucherville, médaillé d’or au championnat provincial 2017 dans la catégorie 11 ans et moins.

La piqûre

Rafael est tombé en amour avec ce sport à l’âge de 10 ans, en 2016. « Mes deux amis faisaient de l’escrime, et ils m’ont invité à une porte ouverte du Centre d’escrime Exellence, à Saint-Bruno. J’ai aimé ça, et j’ai décidé de m’inscrire. »

Rafael s’entraîne trois fois par semaine. Il avoue avoir été surpris de gagner une médaille d’or. « Au début, je faisais de l’escrime juste pour le fun, mais maintenant, je m’entraîne pour être meilleur lors des compétitions. J’aime ça parce que c’est un sport de stratégie. Chaque fois qu’il y a un nouvel adversaire, il faut s’adapter, et on s’améliore ainsi. » Il souhaite à présent remporter une médaille dans la catégorie 13 ans et moins, lors de la prochaine compétition qui aura lieu quelque part en décembre.

« Mon coach Félix a dit que j’avais du potentiel, et je m’en vais dans un programme sports-études pour le développer. »

Commencer tôt

« C’est parce qu’ils ont commencé tôt qu’ils ont aimé ça, et ils sont très bons pour leur âge », commente l’entraîneur Félix Nicolae.

Il explique que l’escrime exige beaucoup de discipline, de l’autocontrôle, de la logique, de l’intelligence et un bon sens de l’observation. « Les étudiants doivent également être très athlétiques. Ils doivent bien courir, être très perspicaces et avoir besoin d’évoluer dans un environnement très discipliné. Ils doivent aussi être dotés d’une grande capacité d’anticipation. Bref, ils doivent voir les signaux de leur adversaire. »

Ces élèves sont formés pour exceller à de hauts niveaux de compétition. Ils s’entraînent tous les après-midis de la semaine à l’Institut national du sport du Québec (INS) situé dans le Parc olympique à Montréal, ainsi que le samedi au Centre d’escrime excellence.