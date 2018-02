Les Emballages Carrousel investit 3 M $ à son siège social de Boucherville

Le fournisseur de produits d’emballage alimentaire et industriel Les Emballages Carrousel, situé dans le parc industriel de Boucherville, a souligné cette semaine la fin des travaux de réaménagement à son siège social. L’entreprise avait convié à un cinq à sept de nombreux invités, clients, fournisseurs et divers partenaires. Les personnes présentes ont visité les lieux et fraternisé en plus de visionner une vidéo présentant les valeurs de la compagnie. Ce fut aussi l’occasion de dévoiler la nouvelle image corporative dont cette dernière vient de se doter.

Au cours des récents mois, Les Emballages Carrousel a agrandi ses espaces de bureaux de 5 000 pieds carrés, a procédé à la rénovation de sa salle d’exposition et a réaménagé certains espaces de travail en plus d’acquérir de nouveaux équipements. Il s’agit d’un investissement global de près de 3 M $. L’entreprise connaît une importante croissance. Elle a récemment procédé à un ajout de 10 000 pieds carrés d’espace d’entreposage à sa succursale de Québec, de 13 000 pieds carrés à celle de Drummondville et prévoit ouvrir un nouvel entrepôt de 50 000 pieds carrés à Boisbriand au printemps. En tout et partout, la réalisation de tous ces projets frise les 5 M $ en investissements. Au terme de ces diverses transformations, l’entreprise bouchervilloise se sent désormais mieux outillée pour affronter la forte concurrence dans son industrie.

La présidente des Emballages Carrousel, Brigitte Jalbert, a rappelé les débuts de la compagnie. Son père, Denis Jalbert, avait perdu son emploi au début des années ’70. Il a alors choisi de se lancer en affaires afin de faire face à ses responsabilités. La compagnie a vu le jour en mars 1971. « Les frères Lemaire ont été au départ ses mentors, sa source d’inspiration», a souligné Mme Jalbert.

Au fil des ans, les revenus de l’entreprise ont progressé et le nombre d’employés a augmenté. Ils sont maintenant une centaine à travailler à Boucherville. Les Entreprises Carrousel est reconnue comme l’une des sociétés les mieux gérées au Canada et a figuré parmi les 300 plus importantes PME du Québec en 2017.

Nouveaux espaces de bureaux récemment ajoutés à l’étage. Brigitte Jalbert, présidente de Carrousel Équipements dans la salle d’exposition au rez-de-chaussée.