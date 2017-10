Une campagne axée sur la vente du golf… qui n’est pas à vendre!

Normand Gagnon, candidat indépendant dans le district 7

Il y aura des élections dans le district numéro 7 à Boucherville le 5 novembre prochain. Deux candidats s’affronteront, soit la conseillère actuelle Jacqueline Boubane, de l’équipe du maire sortant Jean Martel, et le citoyen Normand Gagnon, qui se présente à titre d’indépendant.

Le thème principal de la campagne de M. Gagnon portera sur le golf de Boucherville. Au cours d’une entrevue téléphonique, M. Gagnon a affirmé que le Club de golf de Boucherville, situé dans ce district, était à vendre et qu’il devait être déplacé sur un terrain plus grand (lequel serait actuellement trop petit), soit à l’est de la Ville, entre Boucherville et Varennes. M. Gagnon qui a été l’architecte et fondateur du club de golf en 1960 a de plus mentionné que « quelqu’un à l’hôtel de ville et un autre groupe voulait l’acheter et mettre des sous dans leurs poches. Moi, je préconise la fondation d’une banque sociale pour le développement du golf et pour que les profits retombent à toute la population.» M. Gagnon a aussi dit qu’il souhaitait siéger au conseil municipal pour obtenir des réponses sur des questions de dépenses dans d’autres projets municipaux.

Cependant, La Relève a communiqué avec le directeur général du club de golf, Yves Tremblay, qui a été catégorique : « Le Club de golf de Boucherville n’est pas à vendre. Nous avons reçu une lettre d’un promoteur il y a deux mois, mais nous ne sommes pas intéressés. Le terrain appartient aux actionnaires, pas à la Ville, a-t-il de plus précisé. Nous avons investi des sommes d’argent pour améliorer le terrain de golf, et nous avons d’autres projets pour l’an prochain. Alors non, le golf n’est pas à vendre.»