Une belle récolte de médailles pour le Club cycliste Dynamiks de Contrecœur

Crédit photo : Courtoisie

La fin de semaine dernière avait lieu le Championnat canadien en cyclisme sur piste au Centre national de cyclisme de Mattamy à Milton, en Ontario. Pour l’occasion, trois coureurs du Club cycliste Dynamiks de Contrecœur ont été invités par la FQSC à porter les couleurs de l’équipe du Québec : soit Iris Gabelier, Tristan Jussaume et Gregory S. Zapata Cordoba.

L’expérience fut des plus fructueuses pour les trois coureurs cyclistes, qui ont remporté un total de six médailles sur les trois jours de compétition.

Tristan Jussaume, qui en est à sa première année chez les juniors, a remporté le prestigieux titre de Champion canadien à l’épreuve de poursuite individuelle sur 3km avec un temps 2 :28.460 pour une moyenne de 51.809 km/h, ainsi que la médaille de bronze à l’épreuve de Sprint par équipe. Sa compatriote, Iris Gabelier qui est de catégorie cadet, a quant à elle décroché trois médailles : la première de bronze à l’épreuve de course par Élimination, une seconde d’argent à la Poursuite par équipe et une autre d’argent à la Madison. Gregory S. Zapata Cordoba, aussi de catégorie cadet, a remporté l’argent à l’épreuve de Sprint par équipe.

Le Club cycliste Dynamiks de Contrecœur est très fier des accomplissements de ses trois coureurs. Ces performances dignes de mention augurent bien pour la saison de cyclisme sur route qui débutera dès le samedi 21 avril.