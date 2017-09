Beaucoup de nouveautés pour les familles au parc du Pré-Vert à Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal est fier de présenter les nouveautés liées à la première phase du réaménagement du parc du Pré-Vert. À cet effet, les familles auront dorénavant le plaisir de profiter des nouvelles aires de jeux pour enfants, de plateaux sportifs et récréatifs de basketball, de volley-ball et de ping-pong. Parmi les nouveautés, dans la zone 2-5 ans, une toute nouvelle balançoire parent/enfant qui permet aux parents de profiter des installations avec leurs tout-petits.

« Le réaménagement se poursuivra dès le printemps prochain avec la construction d’une nouvelle piscine! D’ici là, nous invitons les familles à s’amuser dans le parc du Pré-Vert. Nous tenons également à souligner l’excellent travail des entrepreneurs Excavation E.S.M et Projet Paysage », affirme le maire Martin Damphousse.

Le parc du Pré-Vert est qualifié de « parc destination » étant situé au coeur de la ville et desservant toute la population. Plusieurs plateaux permettent aux associations sportives et aux citoyens de s’y entraîner. Rappelons que, depuis cet été, les usagers du terrain de balle situé dans le parc peuvent pratiquer le baseball et la balle-molle sur une toute nouvelle surface synthétique. Il s’agit de la première installation de ce genre au Québec.