Assemblée publique à Varennes: les conseillers Francis Rinfret et Bruno Desjarlais remercient les citoyens de leur appui

Crédit photo : Archives

Il y avait beaucoup d’émotion dans l’air lors de l’assemblée publique tenue le lundi 2 octobre dernier à la Maison Saint-Louis à Varennes alors que deux conseillers, Francis Rinfret et Bruno Desjarlais, s’adressaient officiellement une dernière fois à leurs concitoyens.

Après trois mandants, soit douze années au service des gens, Francis Rinfret a dit au revoir aux citoyens, en particulier ceux du district numéro 3 – Langloiserie, lui qui avait tout particulièrement fait sa marque au Conseil intermunicipal de transport (CIT) Sorel-Varennes/Régie de la gare de Sorel et au Comité consultatif de transport adapté, mais aussi au Comité de mobilité active et au Comité de développement durable.

Le père de famille s’est dit fier du chemin parcouru, mais il a également laissé poindre une déception. « Les politiciens ont mauvaise presse dans les médias et c’est un rôle particulièrement ingrat, en particulier dans le monde municipal, car nous sommes encore plus près des citoyens. […] Il y a des politiciens qui mentent et c’est décevant, car ça entache tous les autres élus. »

« Pour ma part, je me suis installé à Varennes il y a 15 ans maintenant et j’en tire une grande fierté. Mon travail a été fondé sur des valeurs de droiture, d’échanges et de débats quand il le fallait. […] Je crois pour ma part que la droiture est toujours récompensée. En terminant, je suis allé à Las Vegas il y a peu de temps et le drame récent me touche tout particulièrement… Il y a des malheurs qui nous rappellent que le nôtre n’est pas grand-chose en comparaison », des paroles qui ont été applaudies dans la salle.

La culture « explose »!

Par la suite, Bruno Desjarlais a remercié tous les citoyens du district numéro 5 – Petite patrie et aussi ceux de l’ensemble de la ville. M. Desjarlais a fait sa marque avec les dossiers culturels puisqu’il a été délégué à la Commission culturelle, du patrimoine et de toponymie, au Comité de la fête nationale, au Comité les arts et la Ville, à la Commission culturelle de l’UMQ, mais aussi à plusieurs autres comités, dont celui des finances, de la mise à jour de la politique de reconnaissance des organismes et celui des services aux citoyens.

« J’ai passé huit belles années comme conseiller dans ma ville natale. On en a brassé plein de projets ensemble. […] Je suis particulièrement fier de notre bibliothèque, c’est toute une réalisation, mais j’ai aussi une pensée pour la restauration de la Maison Saint-Louis, car enfin la Ville a pris soin de ce lieu-là. Mais il y en a tellement, que ce soit les Carnets culturels, les Petits dimanches, les Veillées du jeudi, etc. Mesdames, messieurs, je vous dis : à une prochaine fois! »

À la toute fin de l’assemblée, le maire Martin Damphousse a tenu à leur rendre hommage. « Merci à messieurs Rinfret et Desjarlais. M. Rinfret s’est démarqué dans le dossier du transport en commun et si le système a pu se développer pour devenir ce qu’il est aujourd’hui, c’est grâce à lui et on peut lui dire un grand merci. »

« Au cours des dernières années, la culture à Varennes a connu un essor fulgurant », a-t-il précisé en ajoutant que Bruno Desjarlais a été au cœur de cette bonification de l’offre culturelle qui a aidé à faire de la ville un endroit où il fait bon vivre.