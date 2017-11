Les artistes peintres Lorraine Dubuc et Josée Labrecque exposent au bureau de Stéphane Bergeron

Crédit photo : Courtoisie

Depuis quelques jours, plusieurs œuvres des artistes peintres Lorraine Dubuc et Josée Labrecque ornent les murs et enjolivent les espaces communs du bureau de circonscription du député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, et ce, jusqu’au 8 février prochain.

Auteures et peintres, Lorraine Dubuc et Josée Labrecque ont toutes deux eu recours à la plume et au pinceau comme moyens d’expression. Passionnées par les arts depuis leur plus jeune âge, elles ont néanmoins poursuivi des parcours artistiques, professionnels et académiques différents. Ce n’est que vers la cinquantaine, par exemple, que Josée Labrecque a pris le pinceau pour traduire ses sentiments. Elle est particulièrement inspirée par les corps et les paysages, de même que par les comportements qu’ils révèlent, comme l’exprime à merveille sa toile «Les tounes à la plage», qui est l’une des œuvres qu’il est possible d’admirer dans le cadre de cette exposition. De son côté, Lorraine Dubuc roule sa bosse depuis une quarantaine d’années dans le domaine de la peinture, et ce, au gré des expériences, thématiques et émotions ayant influé sur le cours de sa démarche artistique, mais lui ayant invariablement permis de dévoiler son côté parfois original, voire même marginal, selon ses propres termes. Toujours en quête d’expériences, ces deux amies ont donc décidé d’exposer en duo, facilitant, du coup, la chose à Josée Labrecque, qui en est formellement à sa toute première exposition, ce qui est heureux, puisqu’il s’agit donc d’une formidable occasion de découvrir un riche talent et d’en redécouvrir un autre – à moins qu’il s’agisse d’une découverte dans les deux cas!

«C’est un plaisir que de pouvoir ainsi mettre en valeur le fruit du talent et du travail d’artistes de notre région. J’invite d’ailleurs nos concitoyennes et concitoyens à venir en grand nombre admirer les superbes œuvres de Lorraine Dubuc et Josée Labrecque, qui se veulent représentatives de l’aboutissement le plus récent de leur démarche artistique respective. Je suis très honoré qu’elles aient accepté d’exposer leurs œuvres au bureau de circonscription, et ce, pour le plus grand bonheur des membres de mon équipe et du mien, ainsi que celui des personnes qui auront eu la bonne idée de nous rendre visite», de déclarer monsieur Bergeron.