Amélie Poirier aimerait succéder à Henri Corbin au conseil municipal de Sainte-Julie

Dans l’Antiquité, le philosophe Aristote a dit que la nature a horreur du vide, car il a constaté qu’elle comble chaque espace libre qui se créé en elle. On peut ajouter que c’est également le cas en politique puisque l’annonce du départ du conseiller Henri Corbin à la fin du mois d’octobre, après 21 années au service des Julievillois, a été suivie, une semaine plus tard, par la candidature d’Amélie Poirier qui représentera elle aussi le parti La Voix des citoyens-Équipe Suzanne Roy.

Mme Poirier n’est pas une inconnue aux yeux d’une partie de la population de Sainte-Julie puisqu’elle s’est présentée comme candidate indépendante dans le district 7 de l’Arc-en-ciel lors des élections municipales de 2009, contre ce même conseiller Henri Corbin.

Pour sa part, la mairesse, Suzanne Roy, se rappelle bien de son parcours électoral. « Amélie Poirier s’était présentée avec des idées et une approche intéressante. Elle a mené une campagne constructive. Nous avons par la suite regardé de loin son implication citoyenne et nous avons pu constater qu’il ne s’agissait pas juste d’une ambition politique, mais bien d’une volonté d’être au service des citoyens. »

Mme Roy a rappelé à ce sujet que la candidate de 38 ans et mère de trois enfants est l’instigatrice, il y a six ans, de la course des sentiers de l’école du Grand-Chêne, une activité de financement originale qui ne propose pas de vendre des tablettes de chocolat, mais qui fait la promotion des saines habitudes de vie puisque les élèves sont invités à courir ou marcher afin d’amasser des fonds. « Ça a été cité en exemple un peu partout au Québec », a rappelé la mairesse au sujet de l’événement qui a déjà rassemblé près de 400 participants.

« J’ai aussi pris part à l’organisation de la première édition de Jog ma ville », a souligné également Mme Poirier, qui a notamment un bac en kinésiologie de l’Université McGill. « Et depuis 2014, à titre de commissaire scolaire, je participe à la promotion de la persévérance scolaire, en partenariat avec la Ville de Sainte-Julie, afin d’encourager les élèves à poursuivre leurs efforts, car ils sont les citoyens de demain. »

« Le district 7 est un beau quartier de la ville et j’y fais mon jogging à l’occasion. Je veux continuer à l’embellir! »