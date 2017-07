Les 4 Chevaliers à Saint-Amable le 8 juillet prochain!

Crédit photo : Facebook 4 Chevaliers

L’Association de Baseball Mineur de Saint-Amable vous invite à son tournoi de softball contre l’équipe légendaire et humoristique des 4 Chevaliers, le samedi 8 juillet, à partir de 19 h au Parc Le Rocher. Assistez à ce spectacle divertissant au profit de l’Association et profitez dès 14 h d’une panoplie d’animations familiales.

Les billets sont en vente à la bibliothèque municipale au tarif de 5 $ pour les 6-12 ans et 10 $ pour les 12 ans et plus.